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Ribeira

Ribeira acoge este fin de semana la VII Feria del Vehículo Híbrido y Eléctrico 

Durante la inauguración, el director general de Planificación Energética señaló que el objetivo es que Galicia avance en la descarbonización de su economía 

Redacción
12/06/2026 17:45
Presentación de la feria automovilística
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El director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, participó esta mañana en la inauguración de la VII Feria del Vehículo Híbrido y Eléctrico en Ribeira, donde señaló que el objetivo es que Galicia avance en la descarbonización de su economía y que la "transición ao ecosistema de mobilidade eléctrica e conectada é fundamental". La feria se celebrará a lo largo del fin de semana en la capital barbanzana.

En este sentido, Fernández Vila recordó que el gobierno gallego está realizando una clara apuesta por incentivar la compra de vehículos menos contaminantes y eficientes a través del programa 'Renova o teu vehículo', que en la última edición ayudó a que los datos de matriculación en los cuatro primeros meses del año en Galicia tuviesen un repunte del 25%, tres veces más que la media nacional. 

El director general aprovechó para subrayar que los apoyos de la Xunta se extienden a todo el sector de la automoción y no solo al consumidor final, gracias a un plan director que se articular en torno a 67 medida y que cuenta con un presupuesto que supera los 230 millones de euros. 

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