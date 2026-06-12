La Cofradía de Aguiño conmemora a Miguel Ángel Abraldes por "ser unha persoa que sempre mirou por nós"

Miembros de la cofradía junto al homenajeado, Miguel Ángel Abraldes Cedida

La Cofradía de Aguiño hizo este viernes entrega de un obsequio al vecino Miguel Ángel Abraldes en conmemoración a toda una vida ligada al mar y a la entidad, además de en agradecimiento a un reciente regalo que el homenajeado les hizo: la maqueta de una dorna de 80 cm de eslora y que posee el nuevo logo de la cofradía.

Así, miembros de la congregación se reunieron en la sede al mediodía para sorprender a Abraldes -quien en un pasado fue miembro de la junta general- con una figura de porcelana de una dorna y, al mismo tiempo, mostrar su gratitud por "ser unha persoa que sempre mirou por nós", señaló el Patrón Mayor, José Antonio Santamaría. También, le regalaron un ejemplar del libro publicado por el centenario de la cofradía.