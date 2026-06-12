El Concello refuerza la conexión con la Praia do Vilar con una línea de autobús durante el verano

Imagen de archivo de la Praia do Vilar DA

El Concello de Ribeira firma con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia la implantación de un Servicio de Interese Municipal (SIMU) por el que se pondrá a disposición de vecinos y visitantes una línea de autobús que reforzará la conexión con la Praia do Vilar durante el verano. Para la materialización de la medida, la administración local tendrá que hacer una aportación de 10.053,30 euros.

La alcaldesa, María Sampedro, explica que "somos conscientes de que a Praia do Vilar é un dos noso maiores reclamos turísticos e son moitas as persoas, tanto veciños como visitantes, que se desprazan a esta paraxe de gran riqueza medio ambiental durante o verán para desfrutar dos paseos pola contorna e do areal".

En esta línea, la regidora anuncia que "o Concello de Ribeira rubrica este convenio que posibilitará viaxar ata o areal sen necesidade de coller o coche durante os meses de xullo e agosto, con diversas frecuencias en horario de tarde. Pretendemos aliviar así o número de vehículos particulares nas inmediacións e que todo o mundo poida gozar do Vilar".

Así, el acuerdo busca dar respuesta a una necesidad de movilidad colectiva dentro del municipio, mejorando la oferta de servicios que presta el actual sistema de transporte público, además de la ventaja que supondrá para la promoción turística de Ribeira un avance en el traslado de viajeros por carretera y, en consecuencia, la disminución de la congestión viaria.