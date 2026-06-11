La tercera edición del Mimarte Fest recaudará fondos para rehabilitar viviendas inclusivas de la mano de la Asociación Ambar

Presentación del evento benéfico Cedida

La tercera edición del Mimarte Fest llega el 26 de junio, a partir de las 20 horas, a las instalaciones del nuevo auditorio municipal con el objetivo de recaudar fondos para la rehabilitación de las viviendas inclusivas de la Asociación Ambar, promoviendo así la autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

"Cremos que esta é unha boa oportunidade para que o conxunto da cidadanía lle agradeza a Ambar todo o que levan feito polas persoas con diversidade e as súas familias, asistindo a este festival benéfico, pois o recadado coa venda das entradas destinarase integramente a dita acción", señala la segunda teniente de la alcadesa, Herminia Pouso.

Por su parte, la presidenta de Ambar, Milagros Rey, explicó que la administración local boirense les cedió las antiguas viviendas de los profesores en Praia Xardín, unos inmuebles que ahora hay que acondicionar y, por ese motivo, destinarán ahí los fondos conseguidos.

También, durante la presentación del evento, la directora del Mimarte, Tania Fuegho, manifestó que, año tras año, este "soño feito realidad" fue "in crescendo". Un ciento de alumnos de Mimarte de distintas disciplinas, junto a usuarios de Ambar, serán los que muestren en el escenario su talento para el disfrute del público asistente.

En este sentido, el usuario de Ambar y participante en la iniciativa, Sergio Pouso, trasladó su vocación de acto y cantante y, el 26 de junio, será la primera vez que se suba a un escenario.

Las entradas para el evento ya están agotadas, pero los interesados pueden seguir colaborando con la causa realizando una donación por Bizum con el código: 14265.