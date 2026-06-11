El puerto de Aguiño tiene marquesina nueva

La nueva estructura de granito Cedida

El Concello de Ribeira colocó este jueves una marquesina en las inmediaciones del puerto de Aguiño, después de que la brigada municipal de obras procediese con su fabricación.

El gobierno municipal da así respuesta a una demanda vecinal dilatada en el tiempo para proteger a las personas usuarias del transporte público del mal tiempo, especialmente, en invierno.

La estructura supuso una inversión total de 6.700 euros y está elaborada de bloques de granito para garantizar su duración y correcto servicio a la ciudadanía, debido a su situación próxima al mar y al estar en una de las parroquias del municipio más expuestas cuando hay condiciones de meteorología adversa por estar en la boca de la Ría de Arousa.