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Ribeira

El Concello pinta el carril bici del Paseo do Touro

La intervención busca mejorar la movilidad y seguridad del corredor ciclista del borde litoral

Redacción
11/06/2026 17:18
Operarios municipales realizando las labores de pintado
Operarios municipales realizando las labores de pintado
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El Concello de Ribeira ejecutó este jueves el pintado del carril bici del Paseo do Touro que actualmente presenta un pavimento de hormigón y de color gris; una obra enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

La intervención busca mejorar la movilidad y seguridad del corredor ciclista del borde litoral, así como las condiciones de accesibilidad. De esta forma, el espacio reservado al tránsito de bicicletas estará diferenciado de las zonas de uso peatonal al contar con un pavimento diferente tanto en el color como en la textura superficial. Además, este firme será antideslizante y fácilmente identificable. 

En consecuencia, los trabajos consisten en la limpieza y saneado de la superficie, aplicación de imprimación, el suministro de doble capa de mortero asfáltico en color verde y pintado de señalización horizontal. 

Esta actuación es ejecutada por la empresa Rinol Rocland Sueco, S. L. por un importe de 29.408,34 euros, IVA incluido, financiados a través de un convenio entre la Agencia de Turismo de Galicia y el Concello de Ribeira para la ejecución del PSTD en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation. 

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