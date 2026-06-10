Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Piden 6.000 euros de indemnización por estafar a un ribeirense para quedarse con una finca

El juicio se celebrará el viernes 12 en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña

Redacción
10/06/2026 17:37
El juicio contra un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija en 2023 fue señalado para el día 9 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía del Área de Santiago de Compostela pide una indemnización de 6.000, así como la imposición de penas de tres años y seis meses de prisión y el pago de nueve meses de multa para cuatro personas por, presuntamente, intentar estafar a un vecino de Ribeira para quedarse con una finca en Boiro.

Los hechos se remontan al 2007, cuando dos de los acusados –un matrimonio– se presentaron en el domicilio del vecino de Ribeira, quien se encontraba en estado de embriaguez. Aprovechando las circunstancias, le apremiaron para firmar un contrato de compraventa de una finca de su propiedad ubicada en Boiro, estableciendo 90.000 euros como precio de compra, pero tan solo le entregaron ocho euros en el momento.

El escrito de Fiscalía expone que se trataba de una acción “orquestada de común y previo acuerdo” con un primo de la víctima y el dueño de una inmobiliaria. Así, 16 días después del primer contrato, elaboraron un segundo con la cantidad de 5.000 euros como precio, que tampoco le fue entregada. Además, su firma fue conseguida aprovechándose de nuevo de su estado de embriaguez.

El juicio se celebrará mañana en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620