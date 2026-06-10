Piden 6.000 euros de indemnización por estafar a un ribeirense para quedarse con una finca

Sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La Fiscalía del Área de Santiago de Compostela pide una indemnización de 6.000, así como la imposición de penas de tres años y seis meses de prisión y el pago de nueve meses de multa para cuatro personas por, presuntamente, intentar estafar a un vecino de Ribeira para quedarse con una finca en Boiro.

Los hechos se remontan al 2007, cuando dos de los acusados –un matrimonio– se presentaron en el domicilio del vecino de Ribeira, quien se encontraba en estado de embriaguez. Aprovechando las circunstancias, le apremiaron para firmar un contrato de compraventa de una finca de su propiedad ubicada en Boiro, estableciendo 90.000 euros como precio de compra, pero tan solo le entregaron ocho euros en el momento.

El escrito de Fiscalía expone que se trataba de una acción “orquestada de común y previo acuerdo” con un primo de la víctima y el dueño de una inmobiliaria. Así, 16 días después del primer contrato, elaboraron un segundo con la cantidad de 5.000 euros como precio, que tampoco le fue entregada. Además, su firma fue conseguida aprovechándose de nuevo de su estado de embriaguez.

El juicio se celebrará mañana en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.