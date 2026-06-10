La Xunta da luz verde ambiental a la reordenación de una antigua fábrica de Congalsa para construir viviendas

Ámbito de actuación del plan

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del polígono número 8 del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de Ribeira, que corresponde a unas antiguas dependencias de Congalsa al lado de la calle Romero Ortiz, con el fin de trasladar su uso industrial y proponer la construcción de un bloque residencial y servicios.

La ordenación afecta a una superficie de 5.436 metros cuadrados –tras excluir un pequeño tramo en la parte noreste– clasificada como suelo urbano no consolidado, limítrofe al casco histórico y en una zona de elevado nivel de edificación.

La parcela, de origen industrial, fue quedando en desuso con el paso de los años y, además, rodeada de una densa trama residencial. De esta manera, el PERI comenzó a tramitarse con el fin de reorganizar la zona, lo que requerirá el traslado de la antigua factoría de elaboración y transformación de pescado.

En la zona norte, junto al pazo de San Lorenzo, se propone un bloque residencial en forma de L; en el borde sureste, se prevé una reserva de equipamiento; y se postula también una área verde entre la edificación residencial y la calle Pero Meogo, al oeste del ámbito.