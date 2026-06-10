La ruta marítimo-fluvial de la Traslatio volverá a zarpar el próximo 20 de junio del muelle de Ribeira tras 14 años sin hacerlo, en su 40ª edición

Javier Sánchez-Agustino y Ana Barreiro desgranaron los detalles del evento Chechu Río

El puerto de Ribeira volverá a ser escenario, catorce años después, de la salida de la XL Conmemoración de la Traslatio Apostólica, que cada año organiza la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla. Será un evento social y promocional que tendrá lugar el próximo 20 de junio, que dará comienzo a las cuatro de la tarde con un acto institucional ofrecido por la alcaldesa, María Sampedro, en la sala de usos polivalentes de la lonja de la capital barbanzana, al que seguirá una hora y media después la salida desde el pantalán de la rula de un catamarán con 140 plazas que fletará el Ayuntamiento para sus vecinos, que desde el lunes 15 podrán retirar las entradas nominativas en la oficina de turismo del Malecón.

El presidente de la entidad promotora, Javier Sánchez-Agustino, destacó que cada año son más peregrinos los que recorren la ruta del remonte (en 2025 fueron 400, y se prevé que este año ronde el medio millar) y que es el único Camino de Santiago que cuenta con un vía crucis marítimo fluvial, pues lo integran 17 cruceiros, uno de los cuales está en Bandourrío. También indicó que a la altura de la Illa de Cortegada se les unirá una embarcación procedente de la otra margen del a Ría de Arousa, concretamente de Vilagarcía, y juntos iniciarán el trayecto hasta Padrón y Pontecesures, donde tendrá lugar otro acto institucional ofrecido por sus respectivos primeros ediles, tras la tradicional bendición de los barcos. En torno a las 20.00 está previsto iniciarse el viaje de regreso a la capital barbanzana, a donde se calcula que llegará a las 22.00 horas.

La edila de Turismo, Ana Barreiro, destacó la importancia de recuperar esta actividad por el valor que tiene desde los puntos de vista cultural, medioambiental y paisajístico, por la riqueza de la ría arousana y su vínculo con la tradición jacobea en el traslado en barca de los restos del Apóstol Santiago desde Palestina hasta el litoral de Galicia, desde donde inició el remonte por el río Ulla, de ahí que Sánchez-Agustino lo considere “o primeiro Camiño, sen o cal non habería o resto”.