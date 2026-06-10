La III Noite Tradi de Ribeira contará con Unto Vello y Delameseta como sus grupos invitados, además de dos locales

Manola Valiño, Ana Barreiro, Alicia González y Óscar Romero presentaron el cartel de la tercera edición de la Noite Tradi Chechu Río

Ribeira acogerá dentro de un mes, concretamente el día 11 de julio, a partir de las diez de la noche y en la Praza da Porta do Sol, la tercera edición de su ‘Noite Tradi’. Está previsto que este evento cuente con la participación de los grupos folclóricos Unto Vello, de Galicia, que fue impulsado por Bieito Pereira y Xabi Gómez, que presentarán una propuesta de sonidos tradicionales, con percusión y voces; y el dúo Delameseta, procedente de Valladolid, que fusiona folclore tradicional de Castilla y León con música electrónica contemporánea a través de la mezcla de instrumentos de percusión con voces con sintetizadores base. Además, actuarán los grupos locales Bailadela y As Sete Linguas, este último perteneciente a la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño.

Así lo dio a conocer la concejala de Cultura, Ana Barreiro, quien destacó que los dos grupos invitados “están revolucionando o panorama da música a nivel estatal. De feito, adoitan formar parte do cartel de grandes festivais folk”. Y Agregó que esta actuación formará parte de la programación de ‘A Fiestra da Cultura’, que incluirá otras actividades durante el verano. El presidente de la asociación cultural Bailadela, Óscar Romero, puso en valor este tipo de eventos al contar con la música “como encontro social, baile e creación de comunidade”. Y destacó la presencia de Unto Vello, que presentará al público su primer disco “Inmaterial”, y que Delameseta acaba de sacar disco y EP.

Durante el acto de presentación de este evento, del que se incidió en que alcanzará su tercera edición, se explicó que surgió de las sinergias entre organismos, tal y como afirmó Alicia González, directiva de Bailadela, de la que se podrá disfrutar en su actuación de tres formas diferentes de hacer folclore "onde a orixe son as recollidas", según indicó Manola Valiño, profesora tanto de esa misma asociación cultural comandada por Óscar Romero, como del grupo de cantareiras As Sete Linguas.