La II Festa do Chopo Saleiro recaudó 2.315 euros para repartir entre afectados por la ELA, el Club de Remo Náutico de Riveira y la entidad Rúa do Sal
Guadalupe Bande tomó el relevo de Raquel Sanlés en la presidencia de la asociación cultural y recreativa promotora de esa celebración gastronómica con fines benéficos
La segunda edición de la fiesta 'Chopo Saleiro' promovida por la asociación cultural y recreativa ‘Rúa do Sal’, de Ribeira, y que tuvo lugar el pasado 23 de mayo resultó todo un éxito, tal y como lo demuestra que en esa jornada se vendieron un total de 463 raciones de chopo en sus diferentes elaboraciones en croqueta, en empanada y con arroz, lo que significó el triple que el año pasado. Teniendo en cuenta que el precio solidario de cada una era de 5 euros, ello se tradujo en una recaudación total por importe de 2.315 euros -frente a los cerca de 700 del 2025-que, tal y como se anunció en la presentación, tendrán un destino benéfico, repartiéndose a partes iguales entre tres entidades sin ánimo de lucro, a razón de 772 euros para cada una, que ya les ingresaron en sus respectivas cuentas bancarias a través de las correspondientes transferencias.
De todos modos y para darle visibilidad a esa acción benéfica de carácter altruista, a primera hora de la tarde de ayer se celebró en la propia calle donde se ubica los un acto simbólico de entrega de ese importe a la Asociación Galega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Agaela), cuya representante, la vocal Gloria Abalo, anunció que lo destinarán a financiar copagos de rehabilitación; al Club de Remo Náutico de Riveira, cuyo presidente, Jesús Silva, desveló que ese dinero irá a parar a la compra de diverso material que necesitan y a seguir trabajando con los chiquillos, y para el propio colectivo organizador que es una entidad sin ánimo de lucro y que destinará parte del dinero a sufragar los gastos de la referida fiesta y para poder financiar otras actividades que impulsen desde la asociación que agrupa a los cinco locales hosteleros.
Relevo en la presidencia
Con anterioridad a ese acto se celebró una asamblea de la asociación cultural y recreativa 'Rúa do Sal', en la que, entre otras cuestiones, se acordó el cambio en la presidencia, con lo que Raquel Sanlés cedió el testigo a Guadalupe Bande. Esta última fue la encargada de hacer una valoración del II Chopo Saleiro, indicando que lograron superarse respecto a su estreno, haciendo una fiesta más grande con la colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia y del Ayuntamiento de Ribeira, a los que agradeció su implicación para hacer una ambiciosa programación, como fue el estreno del musical ‘O Camiño do amor’, una ópera rock con la dirección musical de Carlos Alleres y la narración y guión del artista local Tonhito de Poi y la participación del grupo Claxxon, con las colaboraciones del saxofonista Miguel Ponce, la voz de Rosa Do Mar y del músico el ribeirense Nando Llon; la sesión vermú con Chiña y el tardeo amenizado por La Gramola.
Bande Mariño manifestó estar muy satisfecha de que pudieran haber hecho una fiesta "a lo grande" y expresó su deseo de hacer todavía más grande y mejor en 2027, para lo que esperan volver a contar con todos los que se implicaron esta vez para que lo sigan haciendo en la tercera edición, en la que se comprometieron a trabajar para hacer algo todavía "más grande" y conseguir que pueda llegar a más gente de Ribeira y también de fuera, así cómo alcanzar una recaudación aún mayor si cabe. Tampoco se olvidó de expresar el agradecimiento de su entidad sin ánimo de lucro a Lonxa de Ribeira y a la Cofradía de Pescadores 'San Pedro' de Ribeira por haberles donado 140 kilos de chopos. Anunció que van a continuar con esta fiesta, pues a la hora de hacer balance "parece que le gustó a la gente", y que mantendrán su filosofía de hacerlo sin ánimo de lucro y con fines solidarios.