La II Festa do Chopo Saleiro recaudó 2.315 euros para repartir entre afectados por la ELA, el Club de Remo Náutico de Riveira y la entidad Rúa do Sal

Gloria Abalo y Jesús Silva, en representación de dos de las entidades benéficas recogen el importe del donativo recibido en un acto simbólico en la Rúa do Sal Chechu Río

La segunda edición de la fiesta 'Chopo Saleiro' promovida por la asociación cultural y recreativa ‘Rúa do Sal’, de Ribeira, y que tuvo lugar el pasado 23 de mayo resultó todo un éxito, tal y como lo demuestra que en esa jornada se vendieron un total de 463 raciones de chopo en sus diferentes elaboraciones en croqueta, en empanada y con arroz, lo que significó el triple que el año pasado. Teniendo en cuenta que el precio solidario de cada una era de 5 euros, ello se tradujo en una recaudación total por importe de 2.315 euros -frente a los cerca de 700 del 2025-que, tal y como se anunció en la presentación, tendrán un destino benéfico, repartiéndose a partes iguales entre tres entidades sin ánimo de lucro, a razón de 772 euros para cada una, que ya les ingresaron en sus respectivas cuentas bancarias a través de las correspondientes transferencias.

De todos modos y para darle visibilidad a esa acción benéfica de carácter altruista, a primera hora de la tarde de ayer se celebró en la propia calle donde se ubica los un acto simbólico de entrega de ese importe a la Asociación Galega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Agaela), cuya representante, la vocal Gloria Abalo, anunció que lo destinarán a financiar copagos de rehabilitación; al Club de Remo Náutico de Riveira, cuyo presidente, Jesús Silva, desveló que ese dinero irá a parar a la compra de diverso material que necesitan y a seguir trabajando con los chiquillos, y para el propio colectivo organizador que es una entidad sin ánimo de lucro y que destinará parte del dinero a sufragar los gastos de la referida fiesta y para poder financiar otras actividades que impulsen desde la asociación que agrupa a los cinco locales hosteleros.

Relevo en la presidencia

Con anterioridad a ese acto se celebró una asamblea de la asociación cultural y recreativa 'Rúa do Sal', en la que, entre otras cuestiones, se acordó el cambio en la presidencia, con lo que Raquel Sanlés cedió el testigo a Guadalupe Bande. Esta última fue la encargada de hacer una valoración del II Chopo Saleiro, indicando que lograron superarse respecto a su estreno, haciendo una fiesta más grande con la colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia y del Ayuntamiento de Ribeira, a los que agradeció su implicación para hacer una ambiciosa programación, como fue el estreno del musical ‘O Camiño do amor’, una ópera rock con la dirección musical de Carlos Alleres y la narración y guión del artista local Tonhito de Poi y la participación del grupo Claxxon, con las colaboraciones del saxofonista Miguel Ponce, la voz de Rosa Do Mar y del músico el ribeirense Nando Llon; la sesión vermú con Chiña y el tardeo amenizado por La Gramola.

Bande Mariño manifestó estar muy satisfecha de que pudieran haber hecho una fiesta "a lo grande" y expresó su deseo de hacer todavía más grande y mejor en 2027, para lo que esperan volver a contar con todos los que se implicaron esta vez para que lo sigan haciendo en la tercera edición, en la que se comprometieron a trabajar para hacer algo todavía "más grande" y conseguir que pueda llegar a más gente de Ribeira y también de fuera, así cómo alcanzar una recaudación aún mayor si cabe. Tampoco se olvidó de expresar el agradecimiento de su entidad sin ánimo de lucro a Lonxa de Ribeira y a la Cofradía de Pescadores 'San Pedro' de Ribeira por haberles donado 140 kilos de chopos. Anunció que van a continuar con esta fiesta, pues a la hora de hacer balance "parece que le gustó a la gente", y que mantendrán su filosofía de hacerlo sin ánimo de lucro y con fines solidarios.