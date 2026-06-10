El Centro Cultural Lustres Rivas acoge la presentación de un libro sobre los hermanos Fernández Sendón

Presentación de la actividad Cedida

El Centro Cultural Lustres Rivas, de la mano de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica da Barbanza (Crmhb), acoge el viernes 12 la presentación del libro ‘Enrique e Manuel Fernández Sendón. Memoria, palabra e represión’, escrito por X. L. Axeitos, Uxío Robillo y Carlos Cimadevila.

El evento, que comenzará a las 20 horas, contará con la participación de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, el presidente de la Crmhb, Carlos Cimadevila, uno de los autores, Xosé Luis Axeitos, y el psiquiatra jubilado, Fidel Vidal.

La obra profundiza en la historia de estos hermanos que destacaron por su labor política, literaria y sindical, dignificando la memoria de los que lucharon en defensa de los principios democráticos en la Guerra Civil.