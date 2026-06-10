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Ribeira

El Centro Cultural Lustres Rivas acoge la presentación de un libro sobre los hermanos Fernández Sendón

Será el 12 de junio a las 20 horas

Redacción
10/06/2026 17:59
Presentación libro Memoria Histórica. Xuño 2026
Presentación de la actividad
Cedida
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El Centro Cultural Lustres Rivas, de la mano de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica da Barbanza (Crmhb), acoge el viernes 12 la presentación del libro ‘Enrique e Manuel Fernández Sendón. Memoria, palabra e represión’, escrito por X. L. Axeitos, Uxío Robillo y Carlos Cimadevila.

El evento, que comenzará a las 20 horas, contará con la participación de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, el presidente de la Crmhb, Carlos Cimadevila, uno de los autores, Xosé Luis Axeitos, y el psiquiatra jubilado, Fidel Vidal.

La obra profundiza en la historia de estos hermanos que destacaron por su labor política, literaria y sindical, dignificando la memoria de los que lucharon en defensa de los principios democráticos en la Guerra Civil.

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