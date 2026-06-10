Adjudicado por 106.469 euros el contrato para acometer la reposición de la climatización de su mercado municipal de Ribeira

Los equipos a sustituir se sitúan en la parte más elevada del inmueble ribeirense que alberga el mercado municipal Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó a la empresa Montaxes Eléctricas Noroeste SL por un importe de 106.469,11 euros el contrato para llevar a cabo la reposición de la climatización del edificio del mercado municipal, que había salido a licitación por un presupuesto inicial de 120.956,40 euros. La oferta presentada por la licitadora propuesta para otorgarle esa actuación resultó ser la económicamente más ventajosa de las nueve que concurrieron a ese procedimiento, rebajando el precio inicial en 14.487,27 euros, lo que supuso una reducción de un porcentaje del 11,97%. La segunda oferta más interesante ya fue de 109.054,33 euros, es decir, con una baja del 9,84% (-11.902,07 euros), mientras que la menos ventajosa fue de 120.879 euros, es decir, que planteó una rebaja de 77,4 euros (-0,06%).

El principal objetivo que se persigue es el de reponer los equipos de climatización, pues se advierte que su estado de conservación es “deficiente”. Con anterioridad a la sustitución de los mismos se contemplan actuaciones consistentes en la retirada de los equipos obsoletos y demás elementos de obra, para posteriormente llevar a cabo la conexión de los equipos nuevos y acometer todo lo relacionado con las líneas frigoríficas y distribuidores, sistemas de control de la instalación, líneas eléctricas y desagües, carga de la instalación, puesta en marcha, revisión OCA y la legalización. l