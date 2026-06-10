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Ribeira

Adjudicado por 106.469 euros el contrato para acometer la reposición de la climatización de su mercado municipal de Ribeira

Montaxes Eléctricas Noroeste SL fue la elegida al presentar la oferta económicamente más ventajosa, rebajando el precio inicial en 14.487 euros, lo que supuso una reducción del 11,97%

Chechu López
10/06/2026 07:10
Los equipos a sustituir se sitúan en la parte más elevada del inmueble ribeirense que alberga el mercado municipal
Los equipos a sustituir se sitúan en la parte más elevada del inmueble ribeirense que alberga el mercado municipal
Chechu Río
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El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó a la empresa Montaxes Eléctricas Noroeste SL por un importe de 106.469,11 euros el contrato para llevar a cabo la reposición de la climatización del edificio del mercado municipal, que había salido a licitación por un presupuesto inicial de 120.956,40 euros. La oferta presentada por la licitadora propuesta para otorgarle esa actuación resultó ser la económicamente más ventajosa de las nueve que concurrieron a ese procedimiento, rebajando el precio inicial en 14.487,27 euros, lo que supuso una reducción de un porcentaje del 11,97%. La segunda oferta más interesante ya fue de 109.054,33 euros, es decir, con una baja del 9,84% (-11.902,07 euros), mientras que la menos ventajosa fue de 120.879 euros, es decir, que planteó una rebaja de 77,4 euros (-0,06%).

El principal objetivo que se persigue es el de reponer los equipos de climatización, pues se advierte que su estado de conservación es “deficiente”. Con anterioridad a la sustitución de los mismos se contemplan actuaciones consistentes en la retirada de los equipos obsoletos y demás elementos de obra, para posteriormente llevar a cabo la conexión de los equipos nuevos y acometer todo lo relacionado con las líneas frigoríficas y distribuidores, sistemas de control de la instalación, líneas eléctricas y desagües, carga de la instalación, puesta en marcha, revisión OCA y la legalización. l

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