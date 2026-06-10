Adega denuncia “agresións” con maquinaria en las dunas de Aguiño

Imagen de la ejecución de los trabajo de movimiento de arena Cedida

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) denuncia “agresións” con maquinaria pesada en la zona dunar de Aguiño en plena cría de la píllara das dunas. La entidad expone que desde el pasado 6 de junio se están realizando labores de explanación, movimiento de arena y eliminación de vegetación dunar en la Praia do Róbalo –o Praia da Tasca–, en pleno centro de Aguiño.

“Estas actividades desenvolvéronse sobre a propia praia e afectaron hábitats de interese europeo” explican, añadiendo que “o espazo degradado inclúese, asemade, dentro da zona de presenza e da zona crítica da píllara das dunas (Charandrius alexandrinus” y que “esta especia de ave, considerada vulnerable no Catálogo de Especies Amenazadas, áchase en plena época de reproducción”.

En esta línea, desde el grupo municipal del BNG, la concejala Antía Alberte también critica que “é intolerable que o Concello de Ribeira arrase cunha escavadora un ecosistema protexido e declarado de valor ambiental”, exigiendo explicaciones al gobierno local del porqué de la actuación.

El Bloque incide también en que “a gravidade desta intervención radica no valor ambiental excepcional do emprazamento”, apuntando que se encuentra frente a la Isla de Sálvora y muy cerca de Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. “A área afectada pola maquinaria alberga diversos hábitats de interese europeo catalogados polo Plan Director da Rede Natura 2000, así como por lexislación ambiental que inclúe a pequenas dunas, flora e fauna”, recuerdan.

Por su parte, Adega exige a la Consellería de Medio Ambiente que inspeccione el lugar para verificar el alcance y naturaleza “das afeccións detectadas”, además de cuestionar la gestión de la Xunta “cando aínda no se cumpriu un ano do traspaso efectivo de competencias da costa”.

“Só en 2025, a consellería que dirixe Ángeles Vázquez autorizou máis de 400 chiringuitos nas praias galegas”, afirman, señalando que “semella, pois, bastante claro cal é o obxectivo: converter a costa galega nun decorado para o turismo”.