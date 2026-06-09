La oferta de formación en nuevas competencias digitales del aula Cemit de Ribeira seguirá en verano

El aula Cemit de Ribeira oferta cursos del 1 al 31 de julio y 3 al 28 de agosto: ‘A patrulla tecnolóxica’ para niños de 7 a 9 años y ‘Makers en acción. TICo, o Superheroe’ de 10 a 12 años. A esta última también podrán asistir adultos del 14 al 31 de agosto, mientras que del 4 al 28 de agosto tendrá lugar ‘Makers en acción-O Hospital Tecnolóxico co Doutor Cemito’. La inscripción en estas actividades es gratuita y se puede hacer de manera presencial en el propio aula, a través de la vía telefónica llamando al número de contacto llamando al 981 876 043 o vía online enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.

Además, desde el Ayuntamiento ribeirense se dio a conocer que este próximo jueves, día 11 de junio, se impartirá un taller de carácter presencial bajo la denominación 'Pantallas abertas: ciberseguridade sen filtros', que está dirigido a la gente que pueda estar interesada en tratar de comprender de manera adecuada el impacto de las redes sociales y de la tecnología en la vida cotidiana. Se desarrollará entre las diez de la mañana y la una de la tarde en el centro cultrual 'Lustres Rivas', donde se procederá al visionado de un documental y habrá una sesión formativa con la pretensión de profundizar sobre esa cuestión. Quiénes estén interesados en asistir deben anotarse previamente a través del enlace https://apunta.xunta.gal/gl/form/pantallas-abertas.

El concejal ribeirense de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, explicó que "queremos que a aula Cemit ofreza actividade tamén no verán, continuando co dinamismo que tivo nestes meses coas distintas accións formativas que desenvolvemos". Por ello, el edil popular indicó que aprovechando el periodo estival de vacaciones escolares, "achegamos este programa que tamén contribúe a favorecer a conciliación das familias no horario matinal ao mesmo tempo que os máis cativos da casa aprenden a facer un uso responsable das novas tecnoloxías". Y, concluyó afirmando que también van a seguir apostando por la alfabetización digital de las personas mayores con cursos específicos para ellos.