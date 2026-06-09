La nueva caseta para el servicio de socorrismo de la playa de Coroso costará un total de 13.189 euros

La actual caseta de socorrismo de Coroso está deteriorada por las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino al que está expuesta, al igual que por actos vandálicos Chechu Río

Después de un primer intento en que quedó desierto el procedimiento de licitación del suministro e instalación de una caseta de socorrismo, con torreta de vigilancia integrada, para la playa urbana de Coroso, en Ribeira, debido a que entonces no se presentó oferta alguna, el incremento de un 8% en el precio inicial hizo posible que a la segunda fuese posible su adjudicación. Ese contrato, que deberá cumplirse en tres semanas desde que se formalice la firma del mismo, se lo llevó Ageitos Rego Servicios de Mantenimiento SL, por importe de 13.189 euros, rebajando en 3.021 euros (-18,6%) el presupuesto inicial, que era de 16.210 euros, resultando su oferta económicamente más ventajosa que la de la otra licitadora, que presentó una propuesta por 15.922 euros, (-1.77%).

La actual caseta de madera del puesto de socorro y la base de los profesionales que velan por la seguridad de los bañistas en dicho arenal, está deteriorada por las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino al que está expuesta, al igual que por actos vandálicos que contribuyeron a empeorar su estado. Desde el gobierno local se optó por la solución de sacar a licitación su suministro e instalación. Fuentes municipales indicaron en su momento que, además, carece de puesto de vigilancia integrado, el material del que está fabricada la caseta actual provoca que precise de importantes trabajos de mantenimiento todos los años, tareas que hacen que, en ocasiones, esté fuera de servicio.

Aseos para arenales

Por otro lado, pero también relacionado con la temporada estival y las playas, el Ayuntamiento ribeirense ha resuelto otro procedimiento de contratación. Se trata del de suministro, mediante arrendamiento durante dos meses y medio -del 16 de junio al 31 de agosto-, de un total de 16 aseos químicos portátiles para instalar en diferentes arenales de la capital barbanzana, así como su mantenimiento y limpieza. De hecho, ayer se tuvo conocimiento de manera oficial de que la alcaldesa, María Sampedro, firmó el decreto de su adjudicación en favor de la empresa Global Develop Galicia SL por 28.645,90 euros, rebajando en 8.014,68 euros (-21,86%) el presupuesto inicial de 36.660,58 euros. Esa propuesta económica fue sensiblemente más beneficiosa que la de las otras dos licitadoras, que ofertaron dicha prestación por 31.883,5 y 32.169.65, es decir que bajaron el presupuesto inicial en 4.777,08 euros (-13%) 32.169,65 euros (-12,25%).

La dotación total de estos aseos portátiles en los arenales ribeirenses se verá reducida en comparación con la cifra de 24 que había hace aproximadamente un lustro, y que ahora pasaron a ser 16, de los que 12 deberán ser de tipo estándar y los cuatro restantes adaptados para personas con movilidad reducida. Otro cambio sustancial es que la duración del alquiler, que pasa a ser de dos meses y medio, debiendo estar operativos del 16 de junio al 31 de agosto, ambas fechas inclusive, aunque la fecha de inicio es de referencia y estará supeditada a las instrucciones que se den al contratista por parte de la Administración local. Además, se precisa que el mantenimiento, limpieza y reposición de papel higiénico, jabón y gel hidroalcohólico de los 16 aseos se deberá realizar un total de 44 días, concretamente los lunes, miércoles, viernes y domingos de cada semana.

Ubicaciones

En cuanto a la ubicación de todos esos aseos químicos portátiles, en los arenales situados en el parque natural de Corrubedo se deberán instalar dos de tipo estándar en las inmediaciones del aparcamiento de la playa de O Vilar y otro similar junto al parking de la duna móvil, así como uno adaptado para personas con movilidad reducida que se emplazará cerca del referido aparcamiento de la playa de O Vilar. Además, en los arenales de O Touro y Area Secada deberá haber un aseo estándar en cada una de ellos, al igual que en Os Mosqueiros-Fonteseca, Castiñeiras y Río Azor, mientras que en A Ameixida habrá uno adaptado, en la de Castro-Catía deberá haber dos estándar en la parte del Castro (Castiñeiras) y otro en las proximidades del río Rabuda (Aguiño) y uno adaptado en la zona del Castro, mientras que en la de A Corna habrá uno de cada en las cercanías del parque público. De todos modos, en el pliego de condiciones de este contrato se indica que la ubicación definitiva será la que acuerden la Concellería de Medio Ambiente y el adjudicatario en el momento de la instalación, teniendo en cuenta la mejor accesibilidad tanto para los usuarios como para los equipos de limpieza de esos equipamientos.