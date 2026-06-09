La alcaldesa de Ribeira emite un bando con las normas que deben regir en las hogueras de San Juan para prevenir posibles incidentes

Las solicitudes de autorizaciones para el encedido de hogueras en Ribeira que precisen de permiso rematará el próximo 17 de junio Chechu Río

María Sampedro, alcaldesa de Ribeira, emitió el pasado viernes un bando sobre el uso del fuego en la tradicional jornada festiva de San Juan. En ese documento se indica que, sin necesidad de autorización previa municipal, se permitirá el encendido de hogueras entre las seis de la tarde del día 23 y las seis de la madrugada del 24 de junio -a partir de ese momento deberán quedar completamente apagadas- para sardinadas, parrilladas y similares en terrenos privados de suelo urbano, núcleo rural o urbanizable, si hay con agua, personal y material para su control.

En lo que a espacios públicos se refiere, advierte que será precisa autorización pero que, en líneas generales, estará prohibido en todas las playas; en cualquier suelo rústico; en los espacios incluidos en el ámbito de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, a excepción de la celebración de las de carácter tradicional festivo que cuenten con la preceptiva autorización de la Administración competente o gestora del espacio, y tampoco en los espacios naturales protegidos, exceptuando aquellas hogueras que se pretendan llevar a cabo en parcelas convenientemente cerradas y con suministro de agua, situadas en suelo urbano o núcleo rural del Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán y que, además, estén incluídas en la categoría 'Zona III de uso xeral” en el Plan Reitor de Usos e Xestión del espacio natural.

Autorizaciones

Las solicitudes de autorización para celebraciones festivas en suelo público de titularidad o gestión municipal, y otros espacios públicos, se deberán presentar antes del próximo 17 de junio, preferentemente, a través de la sede electrónica municipal y, opcionalmente, de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento, y precisa que "se o espazo público ten algunha afección sectorial, xa sexa de Costas, Patrimonio Cultural, Augas..., deberá contar coas correspondentes autorizacións das administracións competentes". En el propio bando se hace referencia a que para encender hogueras en las proximidades de las playas será preciso que se cuente con el pèrmiso de la Administración competente, ya sea el Servizo do Litoral, la Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Portos de Galicia...

Como medidas preventivas, el bando recoge que, previamente al inicio de la hoguera, se deberá realizar una devasa mediante la eliminación manual o mecánica de la totalidad del material combustible que haya en una franja de, al menos, cinco metros de longitud, rodeando el perímetro que se va a quemar. "Non se prenderá lume a menos de 50 metros de masas forestais ou matogueiras, nin a menos de 15 metros de calquera edificación, tendido eléctrico, instalación de calquera tipo ou vehículo. Non poderá iniciarse fogueira algunha cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control, especialmente nos días de vento", precisa. Asimismo, precisa que, si una vez que se inició el fuego, se produce la aparición de viento intenso, se procederá a apagarlo, y se incide en que la hoguera deberá contrar con personal y material suficiente para su debido control.

Seguridad y prevención

"Dado o elevado risco para a seguridade e saúde das persoas que as levan a cabo, en ningún caso se levarán a cabo individualmente. Non se abandonará a vixilancia da zona da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas", precisa el bando, en el que también se señala que los responsables de la organización de hogueras deberán tener a mano mangueras de agua o cualquier otro medio adecuado para la extinción del fuego. "O montón de materiais que formen a cacharela non poderá exceder de 1,5 metros de altura, salvo casos concretos debidamente xustificados polas especiais medidas de seguridade adoptadas, coma o caso da fogueira de San Xoán de Palmeira". Y se indica que está totalmente prohibida la quema de todo tipo de residuos, entendidos como "materiais en cuxa composición interveña o plástico, colchóns, rodas, aerosois, produtos inflamables ou explosivos..., debido aos gases tóxicos que produce a súa queima.

Respecto a las hogueras en espacios de titularidad o gestión pública se señala que será obligatoria la limpieza del espacio autorizado, incluidos los elementos utilizados para el desarrollo de la hoguera o sardinada en un plazo máximo de doce horas después de darse por rematada; hogueras sobre pavimentos en zonas urbanas, permitiéndose de manera excepcional encenderla sobre pavimentos de zonas urbanas, como asfaltados o embaldosados, entre otros, siempre y cuando se haga sobre una capa de arena de, al menos, diez centímetros, o que se coloque algún otro elemento que garantice una protección adecuada; no se podrán realizar hogueras que interrumpan o deterioren carreteras, camnos, zonas verdes, ...

Daños o pérdidas

El bando precisa que las autorizaciones otorgadas no eximirán en caso alguno de las responsabilidades por daños o pérdidas a que hubiera lugar en caso de que los solicitantes concurran en negligencia o imprudencia. También señala que el Ayuntamiento, por iniciativa propia o a instancia del Servizo Territorial de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, podrá revocar la autorización otorgada en los casos que no sea posible garantizar las medidas de seguridad y prevención de incendios, y que en caso de incumplimento de las condiciones indicadas, o de quejas fundamentadas de los vecinos, se podrá requerir que se apaguen las hogueras.

Por último, indica que no son objeto de regulación por este bando las comunicaciones de quemas de restos agrículas amontonados, ni las autorizaciones de quema de restos forestales, cuya competencia le corresponde a la Consellería de Medio Rural. "Sucede moitas veces que, estando os permisos suspendidos, algunhas persoas aproveitan as cacharelas de San Xoán para a queima deste tipo de materiais, pero estes feitos son motivo de denuncia". Y, añade que el cumplimiento de las normas recogidas en el bando podrán ser objeto de comprobación e informe por servicios público como el GAEM, Policía Local, Bomberos, agentes forestales...