El BNG de Ribeira reclama la elaboración de un proyecto para la reparación de la Rúa Sorribas

El portavoz de la formación frentista, Luis Pérez, y la concejala Antía Alberte visitaron el lugar para conocer de cerca las carencias que presenta Cedida

El grupo municipal del BNG presentó una iniciativa para impulsar una mejora en la Rúa Sorribas en respuesta directa a las demandas que, según asegura, le has trasladado personas residentes en esa zona. Desde la formación frentista indican que apuestan por acometer una actuación que ponga fin al deterio que presenta ese vial “logo de décadas de falta de mantemento continuado, unha situación que dificulta a mobilidade e xera inconvenientes diarios tanto para os peóns como para o tráfico rodado”. Su portavoz, Luis Pérez, y la concejala Antía Alberte indicaron que visitaron el lugar y que su propuesta pasa por la realización de una valoración técnica para, seguidamente, afrontar la completa renovación de su firme y laa eliminación definitiva de los socavones.

De igual modo, la propuesta de los nacionalistas contempla afrontar la necesidad inmediata de reforzar “a limpeza viaria cun mantemento frecuente e axeitado que evite a acumulación de residuos, garantindo un espazo público limpo e seguro”. A su juicio, esa nueva actuación “daría continuidade ás propostas que facemos ou que deixamos planificadas para outras zonas do centro urbano, como a Rúa da Barreira ou a Avenida de Ferrol”.

Carencias

El BNG indica que las carencias actuales “non xorden dun día para outro, senón que son consecuencia de moitos anos nos que o PP deixou insuficientemente dotadas as partidas de conservación para destinar os recursos a grandes obras”. Y agregó que “esta tendencia comezou a reverterse co goberno encabezado por Pérez Barral, nun período de dous anos e medio no que se incrementaron progresivamente os investimentos en pavimentación e seguridade viaria, demostrando que gobernar significa escoitar e actuar pensando sempre no ben común”.

Los nacionalistas señaln que su poropuesta de mejora para la Rúa Sorribas se suma a “unha longa listaxe de intervención” que fueron diseñadas durante el tripartito, refiriéndose concretamente a pavimentaciones en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista o las calles Castelao en Aguiño, Muíños en Oleiros, A Revolta y A Fonteseca en Castiñeiras, “ás que se unirán proximamente os traballos previstos en Avenida Buenos Aires, en Corrubedo, y Rúa Agriña, en Palmeira.