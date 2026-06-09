Arranca el mercadillo estival de Aguiño con una veintena de puestos y una "preocupante" escasa afluencia de clientes

Ocho de los 40 vendedores ambulantes que se interesaron por tener un puesto en el mercadillo aguiñense son del sector alimenticio Chechu Río

El mercadillo de Aguiño, que se desarrolla con periodicidad semanal -los lunes, de 10.00 a 14.00 horas-, únicamente en la estación de verano, con la finalidad de colaborar con vendedores ambulantes para tener una nueva posible vías de ingresos por la venta de sus artículos, así como para acercárselos a la ciudadanía, regresó ayer a la Rúa Castelao. Lo volvió a hacer en su tramo comprendido entre el campo de fútbol de A Tasca -ayer estaban desde la intersección con la Rúa Mestre Sans Ortega- y el cruce con la Avenida Francisco Lorenzo Mariño. Y lo hizo con una repercusión inferior a la esperada por los feriantes, pues se instalaron la mitad de los 40 puestos inicialmente anunciados, de los que ocho son de alimentación y el resto de textil.

Aunque este primer día coincidió con una jornada algo desapacible en lo meteorológico y posiblemente no animaba mucho a la gente a acudir, la escasa afluencia de personas a ese recinto comercial al aire libre desanimó bastante a muchos vendedores, como lo demostró que la mayoría decidió empezar a levantar sus puestos cuando no habían transcurrido todavía tres de las cuatro horas que se fijaron para el desarrollo de dicha actividad económica. Incluso, hubo algunos de ellos que expresaron abiertamente que era una situación "preocupante", pues precisaron que no les había ocurrido con anterioridad, aunque manifestaron que, pese a ser muy pocos los pocos que pasaron por el mercadillo, "quien vino, compró", y que eso provocó que su desánimo fuera menor.

Sobre las causas que pudieron provocar esa situación, la mayoría coincidieron en manifestar que no se le había dado la difusión necesaria y consideraron que, a causa de eso, la mayoría de la gente no se enteró que regresaba el mercadillo a la parroquia aguiñense. De todos modos, esperan que la situación comience a remontar a partir del inicio del mes de julio con la esperada llegada de los numerosos turistas y veraneantes, y que también se animen ambulantes que se interesaron por acudir a vender, pero que aún no dieron el paso viniendo. Alguno de ellos también indicó que le habían llegado informaciones de que en próximas semana se podría repetir esta misma iniciativa en otras zonas rurales de la capital barbanzana, pero prefirieron dejar que sea la Administración local la que lo revele.