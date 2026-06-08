Herido un nonagenario en un atropello por una furgoneta en la céntrica Rúa Pérez Galdós, en Ribeira

Una ambulancia asistencial del 061 acudió al lugar del atropello y, tras atender y recoger a la víctima, la llevó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un vecino de Ribeira de 92 años resultó herido, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a ls doce de esta mediodía en la Rúa Pérez Galdós, en pleno casco urbano de la capital barbanzana. Al parecer, el hombre caminaba por esa calle en el momento en que una furgoneta de reparto inició una maniobra de marcha atrás para salir de ese lugar y, posiblemente debido al ángulo muerto, no se vio al peatón y lo atropelló. A consecuencia del impacto recibido, el nonagenario cayó de espaldas sobre la calzada y se golpeó en la cabeza.

Fue un particular el que a las 12.04 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para el viandante herido. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira, así como a la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local, que acudió con una patrulla y se encarga de instruir el atestado.

El personas técnico de emergencias sanitarias del 061, junto con los efectivos del GAEM, le prestaron una primera asistencia al herido, que estaba consciente, pero que presentaba una herida en la cabeza. Esos profesionales procedieron a su inmovilización para luego introducirlo en la ambulancia, en la que se procedió a su traslado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que la víctima pueda recibir la atención médica que precisa y le realicen las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus lesiones.

En el lugar del suceso se personó un hijo del ribeirense atropellado, que se interesó ante los agentes municipales por lo ocurrido y por el estado de su padre y, seguidamente, indicó que iba a acudir hasta el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros, para tener información más de primera mano y acompañar en estos momentos a su progenitor.