Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El estudio geotécnico del terreno donde construir la nueva grada del campo de fútbol de 'A Guía' revela que "non era apto" para executar el proyecto

La alcaldesa de Ribeira desveló esta situación en una reunión con directivos del Club de Fútbol de Carreira después de que el BNG expresó su preocupación y denunció la parálisis de esa actuación

Chechu López
08/06/2026 16:11
El BNG dijo que dejó proyectada y con reserva de dinero la obra de reposición de la grada de las instalaciones de 'A Guía'
El proyecto para el campo de fútbol de 'A Guía', en Carreira, contempla la construcción de una nueva  grada
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En respuesta a la preocupación trasladada por el BNG de Ribeira sobre la situación de la grada del campo de fútbol de ‘A Guía” en Carreira, y la denuncia de la paralización la ejecución del proyecto para su completa renovación, la alcaldesa María Sampedro, junto al concejal de dicha parroquia, Víctor Reiriz, indicaron que mantuvieron una reunión de trabajo con la directiva del Club de Fútbol de Carreira para informar de que el Ayuntamiento “avanza” en dicho proyecto “despois de que a Administración local rematou a semana pasada de dar solución a unha eiva que en maio de 2025 requirira a Deputación da Coruña, sen producirse ningún avance ata a entrada do novo equipo de goberno", apuntó la primera edila. 

Fuentes del ejecutivo local indicaron que ese proyecto consiste en la construcción de una nueva grada con un presupuesto que ronda los 260.000 euros dentro del POS+2025 de la institución provincial. Sampedro Fernández explicó que el Ayuntamiento recibió en mayo del año pasado un requerimiento por parte del ente presidido por Valentín González Formoso en el que le solicitó la realización de un estudio geotécnico, “que non se fixo nese momento, cando estaba o anterior goberno, e que se contratou a finais de novembro xa coa entrada do actual executivo e que se fixo no ano en curso", precisó la primera edila.

Desde el bipartito indicaron que los resultados de ese estudio geotécnico reflejaron que el terreno en el que contemplaba asentar la nueva grada "non era apto tal e como estaba feito o proxecto para executarse" y que, en consecuencia, el persoal técnico municipal, introdujo las modificaciones en esa futura actuación, como la construcción de unos tanques de hormigón ciclópeo. "Este proxecto está subsanado dende a semana pasada e enviado á Deputación da Coruña, á espera de recibir contestación pola súa parte. Nós imos avogar sempre pola seguridade e este proxecto tamén estaba supeditado a que se realizase ese estudo xeotécnico requirido polo ente provincial", manifestó María Sampedro.

A todo ello, la regidora local añadió que una vez que reciban respuesta de la Diputación de que está todo correcto y completo, el Ayuntamiento de Ribeira “ten a absoluta prioridade de sacalo a licitación". Además, indicó que otra de las cuestiones que se abordó en dicho encuentro entre las referidas partes fue la celebración del 50 aniversario del Club de Fútbol de Carreira, que se conmemorará el 4 de julio, y que ya se empezaron a ir definiendo las actividades a desarrollar con motivo de esa efeméride.

El BNG indica que la grada está actualmente apuntalada por pilares de obra y advierte que podría venirse abajo ante un temporal o una situación meteorológica adversa
El BNG indicó que la actual grada está apuntalada por pilares de obra y adviertió que podría venirse abajo ante un temporal o una situación meteorológica adversa
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620