El estudio geotécnico del terreno donde construir la nueva grada del campo de fútbol de 'A Guía' revela que "non era apto" para executar el proyecto

El proyecto para el campo de fútbol de 'A Guía', en Carreira, contempla la construcción de una nueva grada Chechu Río

En respuesta a la preocupación trasladada por el BNG de Ribeira sobre la situación de la grada del campo de fútbol de ‘A Guía” en Carreira, y la denuncia de la paralización la ejecución del proyecto para su completa renovación, la alcaldesa María Sampedro, junto al concejal de dicha parroquia, Víctor Reiriz, indicaron que mantuvieron una reunión de trabajo con la directiva del Club de Fútbol de Carreira para informar de que el Ayuntamiento “avanza” en dicho proyecto “despois de que a Administración local rematou a semana pasada de dar solución a unha eiva que en maio de 2025 requirira a Deputación da Coruña, sen producirse ningún avance ata a entrada do novo equipo de goberno", apuntó la primera edila.

Fuentes del ejecutivo local indicaron que ese proyecto consiste en la construcción de una nueva grada con un presupuesto que ronda los 260.000 euros dentro del POS+2025 de la institución provincial. Sampedro Fernández explicó que el Ayuntamiento recibió en mayo del año pasado un requerimiento por parte del ente presidido por Valentín González Formoso en el que le solicitó la realización de un estudio geotécnico, “que non se fixo nese momento, cando estaba o anterior goberno, e que se contratou a finais de novembro xa coa entrada do actual executivo e que se fixo no ano en curso", precisó la primera edila.

Desde el bipartito indicaron que los resultados de ese estudio geotécnico reflejaron que el terreno en el que contemplaba asentar la nueva grada "non era apto tal e como estaba feito o proxecto para executarse" y que, en consecuencia, el persoal técnico municipal, introdujo las modificaciones en esa futura actuación, como la construcción de unos tanques de hormigón ciclópeo. "Este proxecto está subsanado dende a semana pasada e enviado á Deputación da Coruña, á espera de recibir contestación pola súa parte. Nós imos avogar sempre pola seguridade e este proxecto tamén estaba supeditado a que se realizase ese estudo xeotécnico requirido polo ente provincial", manifestó María Sampedro.

A todo ello, la regidora local añadió que una vez que reciban respuesta de la Diputación de que está todo correcto y completo, el Ayuntamiento de Ribeira “ten a absoluta prioridade de sacalo a licitación". Además, indicó que otra de las cuestiones que se abordó en dicho encuentro entre las referidas partes fue la celebración del 50 aniversario del Club de Fútbol de Carreira, que se conmemorará el 4 de julio, y que ya se empezaron a ir definiendo las actividades a desarrollar con motivo de esa efeméride.