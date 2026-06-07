El investigado por homicidio imprudente en Ribeira ofreció una versión distinta del suceso que acabó con la vida del sexagenario

El detenido quedó libre después de que la Policía lo puso a disposición judicial | Ch.R. Chechu Río

El individuo de unos 40 años al que la Policía Nacional ribeirense detuvo esta semana por una supuesta muerte violenta de un vecino de 60 años, y para el que el titular de la Plaza 2 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó su puesta en libertad, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales, pues lo mantiene como investigado por un delito de homicidio imprudente, ofreció una versión distinta de lo ocurrido el día de autos, que fue el 24 de mayo.

El sospechoso del incidente, que únicamente contestó a las preguntas que le formuló su abogada de turno de oficio, en la que se ve como una estrategia para su defensa, refirió que con anterioridad había tenido una discusión con su pareja y salió de la vivienda y al pasar por la Praza da Porta do Sol se encontró con el referido sexagenario y que, bajo su criterio, estaba molestando a otra persona y que fue entonces cuando trató de reprobarle su comportamiento y que en un momento dado le golpeó y se cayó al suelo, y empezó a sangrar abundantemente por la cara, y que eso provocó que se asustase y que, por ello, se marchó del lugar. Al ser preguntado sobre si sabía que esa persona había fallecido, contestó que se enteró cuando se lo dijeron los policías en el momento en que fueron a detenerlo.

Investigación

Esa versión difiere bastante con respecto a la que se hace referencia en la investigación policial, que apunta a que el ahora imputado, al que pudieron identificar en las imágenes de las grabaciones de cámaras de seguridad, se aproximó al hombre de 60 años con la intención de robarle cuando estaba sacando dinero del cajero de una sucursal bancaria y que este último opuso resistencia y que fue entonces cuando se inició un forcejeo tras el que el sexagenario se golpeó en la cabeza y sufrió una hemorragia importante. La víctima fue llevada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza, donde decidieron derivarlo a la UCI del Clínico de Santiago de Compostela, donde acabó falleciendo el pasado 28 de mayo. l