Antiguos alumnos de la promoción del 73 del colegio Galaxia, de Ribeira, se reúnen para mantener el contacto, recordar vivencias y ponerse al día 

Un total de 32 integrantes de la promoción del 73 del colegio 'Galaxia' celebraron un nuevo encuentro en el salón de eventos 'Baiuca' al cumplirse 53 años de la conclusión de sus estudios en ese colegio Chechu Río

Treinta y dos de los 61 antiguos alumnos de la promoción del año 1973 del colegio ribeirense Galaxia se juntaron por cuarta vez, como hacen desde hace ocho años, en el salón de eventos 'Baiuca', situado en el lugar de Goda, en la parroquia de Artes, para mantener el contacto, ponerse al día, recordar vivencias, pasar un día memorable, como ni podía ser de otro modo, sentarse alrededor de unas mesas para degustar un suculento menú.

Ayer recordaron que empezaron a juntarse en el año 2018 y que su intención era seguir haciéndolo cada año, pero por diferentes circunstancia, así como por la irrupción de la pandemia derivada de la Civid-19, no pudieron reunirse. Con motivo del 50 aniversario de la promoción la celebración fue por todo lo alto, siendo la vez que asistieron más compañeros de promoción, y lo mismo tienen pensado hacer dentro de dos años cuando será el 55 aniversario, Las celebraciones anteriores tuvieron lugar en la capital barbanzana, a excepción del encuentro del año pasado, que se desarrolló en la vecina localidad de A Pobra.