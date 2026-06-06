Los residentes en la céntrica Rúa Barbanza, en Ribeira, ya cuentan con conexión de fibra óptica

Operarios de la empresa distribuidora procedieron ayer a la instalación de la fibra óptica en la céntrica Rúa Barbanza para dotar de ese servicio a los residentes Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense llevó a cabo gestiones para conseguir que los residentes en la Rúa Barbanza, en la que se ubican el edificio de los juzgados y la se de la Policía Local, puedan disponer de fibra óptica, dando respuesta de ese modo a las demandas vecinales. La Administración local consiguió que la empresa distribuidora en la zona llevase a cabo una intervención para dar cumplimiento a la hoja de ruta marcada para gestionar la llegada de ese servicio a más lugares de la capital barbanzana, tanto del casco urbano como de las parroquias rurales, como ya sucedió con anterioridad en el lugar de Cobas, en Castiñeiras, y que esperan seguir extendiendo a otras áreas del municipio.

El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, manifestó que la actuación en la Rúa Barbanza es algo que llevaba pendiente de acometerse desde hace, al menos, un par de años. El edil popular agregó que, a partir de este momento, los residentes en esa zona de la ciudad podrán navegar por Internet con una mejor conexión y mayor velocidad, “tendo mellores garantías, especialmente, nun mundo cada vez máis dixitalizado e no que hai xente que ten a opción de teletraballar, ademáis da rapazada, que ten moitos traballos que teñen que facer a través de portais educativos”, precisó.