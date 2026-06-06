Entidades unidas para poner en valor el 'Bosque Comestible' del parque periurbano de San Roque

Ambar y Sachos á Rúa conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente en el denominado 'Bosque Comestible¡ del parque periurbano de San Roque

Las asociaciones Ambar y Sachos á Rúa unieron sus fuerzas por el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada ecológica y comunitaria para poner en valor el Bosque Comestible del parque periurbano de San Roque, considerado un pulmón verde de uso público y colectivo y punto de encuentro de la ciudadanía, y que sirvió para vivir una jornada en comunidad, "dándolle vida a un entorno que sentimos tan noso", señalaron desde las entidades participantes. Esta propuesta se desarrolló en un ambiente familiar y de concienciación ambiental, en la que la que se implicaron pudieron aprender más sobre la biodiversidad local y la importancia de cuidar los entornos compartidos.

Lo vivido entre Ambar y Sachos á Rúa fue una acción que demostró que el cuidado del planea comienza desde lo local "cun sacho na man, espírito comunitario e moito respeto pola terra". La entidad que preside Milagros Rey, que destacó a su entidad colaboradora como "un referente na posta en valor do patrimonio natural e a agricultura da comarca", se quedó con el detalle de que los asistentes a esa actividad no dudaron en "manchar as mans" de tierra para colaborar activamente en el mantenimiento, mejora y dinamización de este emblemático espacio natural. Por último, se detuvo en ensalzar la importancia de proteger este tipo de iniciativas en la que se visibiliza el 'Bosque Comestible' como "un espazo marabilloso que é de todas as persoas".