Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Entidades unidas para poner en valor el 'Bosque Comestible' del parque periurbano de San Roque

Chechu López
06/06/2026 06:20
Ambar y Sachos á Rúa conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente en el denominado 'Bosque Comestible¡ del parque periurbano de San Roque
Ambar y Sachos á Rúa conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente en el denominado 'Bosque Comestible¡ del parque periurbano de San Roque
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las asociaciones Ambar y Sachos á Rúa unieron sus fuerzas por el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada ecológica y comunitaria para poner en valor el Bosque Comestible del parque periurbano de San Roque, considerado un pulmón verde de uso público y colectivo y punto de encuentro de la ciudadanía, y que sirvió para vivir una jornada en comunidad, "dándolle vida a un entorno que sentimos tan noso", señalaron desde las entidades participantes. Esta propuesta se desarrolló en un ambiente familiar y de concienciación ambiental, en la que la que se implicaron pudieron aprender más sobre la biodiversidad local y la importancia de cuidar los entornos compartidos.

Lo vivido entre Ambar y Sachos á Rúa fue una acción que demostró que el cuidado del planea comienza desde lo local "cun sacho na man, espírito comunitario e moito respeto pola terra". La entidad que preside Milagros Rey, que destacó a su entidad colaboradora como "un referente na posta en valor do patrimonio natural e a agricultura da comarca", se quedó con el detalle de que los asistentes a esa actividad no dudaron en "manchar as mans" de tierra para colaborar activamente en el mantenimiento, mejora y dinamización de este emblemático espacio natural. Por último, se detuvo en ensalzar la importancia de proteger este tipo de iniciativas en la que se visibiliza el 'Bosque Comestible' como "un espazo marabilloso que é de todas as persoas".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620