Un joven motorista de Ribeira resulta herido tras caerse con su vehículo en un accidente de tráfico en la Rúa de Sálvora, de Aguiño

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, el GAEM y la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela fueron movilizados para intervenir en el accidente Chechu Río

La carretera provincial DP-7305, a la altura de su kilómetro 3, en el tramo denominado Rúa de Sálvora, en la entrada del principal núcleo de población de Aguiño, fue escenario pasadas las once y veinte de la mañana de ayer de un accidente de tráfico en el que el conductor de 19 años de una motocicleta resultó herido, y un familiar lo trasladó en un coche particular hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Al parecer, el piloto del vehículo a motor de dos ruedas procedía de la zona del cruce para dirigirse a pasar la ITV en el lugar de Xarás cuando se encontró delante suya, parado o circulando a una reducida velocidad, un Peugeot 207, a cuyos mandos iba un hombre de 75.

El joven motorista trató de esquivar al citado coche que le precedía y en esa maniobra acabó desplazándose alrededor de 100 metros hasta que impactó con el bordillo de la acera, tumbó parcialmente una señal indicadora del punto kilométrico, y se detuvo unos metros más adelante. Esa víctima sufrió policontusiones varias en las extremidades superiores e inferiores, y alguna herida por abrasión en un codo debido a la rozadura con el asfalto. Al lugar del suceso acudieron Bomberos y GAEM de Ribeira y la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye el atestado.