La Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia exhibe el potencial internacional del Lirio de Ribeira, jurel y sardina en Salimat

Representantes de la OPP83 destacaron ante los asistentes al foro olívico la calidad, frescura, sostenibilidad y valor comercial de tres de las especies más representativas de la flota ribeirense Cedida

La Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira-OPP83 exhibió esta mañana en la Feria de Alimentación del Atlántico ‘Salimat’ el atractivo internacional de algunas de las especies más representativas de su flota a través de una degustación dirigida a importadores, distribuidores y profesionales de otros países. La acción, desarrollada en el aula de catas inmersiva de la campaña ‘Galicia Sabe Amar’, de la Consellería do Mar, permitió a la entidad ribeirense poner en valor el potencial gastronómico, comercial y sostenible de tres especies fundamentales para su flota como son la sardina, el jurel y el Lirio de Ribeira, marca colectiva de la OPP83.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la gerente de la OPP83, María José Casais, puso el foco en el compromiso de la flota con la sostenibilidad ambiental: “Nuestra flota trabaja cada día aplicando medidas vinculadas a la sostenibilidad y protección del ecosistema marino, como la gestión responsable de cuotas, las paradas voluntarias, la colaboración científica, la mejora de la selectividad pesquera o la participación en iniciativas de reducción de residuos marinos”. Los asistentes pudieron descubrir de primera mano las cualidades gastronómicas de estas especies pesqueras y el trabajo que hay detrás de cada captura en materia de frescura, trazabilidad y gestión responsable de los recursos marinos.

Características diferenciales

Además de destacar la actividad sostenible de la flota ribeirense, la OPP83 dedicó su acción promocional a poner en valor las características diferenciales de cada una de las especies protagonistas, destacando el Lirio de Ribeira, marca colectiva creada por la OPP83 y reconocida en 2022 por la Oficina Española de Patentes y Marcas para diferenciar y poner en valor este pescado blanco a través de atributos como origen, calidad, frescura y sostenibilidad, y que ayer tuvo el protagonismo. Durante este encuentro gastronómico, la organización destacó que el Lirio de Ribeira “es un producto de categoría de frescura extra, con tiempos máximos de apenas entre 5 y 7 horas desde la captura hasta su llegada a lonja, algo que permite ofrecer un pescado con un extraordinario comportamiento culinario y un enorme potencial para mercados internacionales”.

El recorrido gastronómico de la OPP83 finalizó con el jurel, especie que vive actualmente una importante revalorización gastronómica gracias a su sabor, versatilidad y cualidades nutricionales, despertando cada vez mayor interés en mercados internacionales. Esta especie, junto con la sardina y el Lirio de Ribeira, pudieron ser degustadas a través de diferentes elaboraciones creadas por el chef Álex Iglesias, del restaurante Cabanas (Lalín), que elaboró una propuesta culinaria centrada en el respeto al producto, la frescura y la identidad atlántica de cada especie. Durante la degustación, los importadores internacionales pudieron disfrutar de una sardina marinada sobre pan de maíz y crema de tomate asado, un Lirio de Ribeira a la plancha con puré de patata de Galicia y emulsión cítrica y un jurel escabechado ligero con verduras crujientes, y todo ello acompañado con vinos con D.O. Monterrei.