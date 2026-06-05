Queda en libertad un individuo al que se investiga por un  homicidio imprudente de un sexagenario en Ribeira

El varón detenido pasó a disposición judicial a última hora de esta mañana y el juez dictó un auto para su puesta en libertad con medidas cautelares Chechu Río

El titular de la Plaza 2 de la Sección de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, decretó poco antes de las tres de esta tarde la puesta en libertad de un individuo de unos 40 años al que la Policía Nacional detuvo como investigado por su presunta implicación en la muerte violenta de un vecino de Ribeira de 60 años. Así lo acaban de dar a conocer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quien agregó que la autoridad judicial le atribuye un delito de homicidio imprudente y estableció para el investigado las medidas cautelares de retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales.

Los hechos que se le imputan tuvieron lugar en la jornada del pasado 24 de mayo cuando el sexagenario se encontraba sacando dinero un cajero automático de una entidad financiera situada en la Praza da Porta do Sol, en pleno casco urbano ribeirense, cuando el ahora investigado lo abordó con la supuesta intención de robarle, a lo que el hombre de edad avanzada opuso resistencia. Según parece, se produjo un forcejeo entre ambos y en un momento dado el varón de 60 años se golpeó en la cabeza y empezó a sangrar abundantemente.

Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico con el equipo médico del Punto de Atención Continuada del centro de salud de la capital barbanzana, que trataron de cortar la hemorragia y procedieron a trasladar a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, donde posteriormente se decidió su derivación a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), en donde finalmente acabó falleciendo el pasado 28 de mayo.

Las investigaciones llevadas a cabo por parte de las unidades judicial y científica de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía permitieron la identificación de la persona que presuntamente se vio implicada en los hechos que ocasionaron el posterior fallecimiento del sexagenario y por el que, a la espera de determinarse la calificación definitiva del delito de que se le acusa, ahora se le investiga por un homicidio imprudente, tal y como indicaron fuentes del TSXG.