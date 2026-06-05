O Barbanza se moviliza delante del hospital comarcal al grito de "que metan a Rueda nas listas de espera"

Representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza dieron lectura al manifiesto al que también se hizo referencia en otras movilizaciones por el resto de Galicia Chechu Río

Al grito de “que metan a Rueda nas listas de espera”, así como el de “non nos quitarán a Sanidade Pública’ se concentró ayer al mediodía delante de la puerta principal del Hospital do Barbanza un centenar de personas para expresar su rechazo a la situación de las demoras, principalmente, para intervenciones quirúrgicas, de las que dijeron que en el último lustro aumentaron un 30% al pasar de 32.874 a 46.775 personas, y para consultas de especialista, además de en los centros de salud y consultorios periféricos. Y también criticaron que entre 2019 y 2025 se incrementó el tiempo medio de espera para operaciones de cirugía, que indicaron que pasó de 53,9a 73,9 días

Integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidad Pública do Barbanza dieron lectura a un manifiesto que también se pudo escuchar en otros complejos sanitarios de la comunidad autónoma en otras movilizaciones similares. Empezaron indicando que las listas de espera son la consecuencia de "falta de recursos, das barreiras asistenciais de acceso ao sistema, a mala xestión, a baixa actividade dos hospitais públicos e da dobre dedicación de parte do persoal facultativo que traballa na Pública e na Privada".

Críticas de manipulación

Esos portavoces indicaron que las listas de espera "están manipuladas e falsificadas polo Sergas", pues a su juicio, "ocultan máis da terceira parte das persoas en espera e son maiores cas de antes da pandemia", y agregaron que "xeran dor, temor, incerteza, complicacións e mortes evitables". Y subrayaron que las listas de espera "deterioran a imaxe da Sanidade Pública, favorecen as derivacións a centros privados e a contratación de seguros privados pola poboación". E insistieron en que la Consellería de Sanidade "manipula" las listas "ocultando a miles de pacientes nas listas non estruturais e buzóns, decíndolles que "vaiase para casa que xa o chamaremos", y que indicó que "poden supoñer ao redor do 30% de total real.

Tras recordar algunas de las denuncias que vienen haciendo desde la plataforma SOS Sanidade Pública, y del decálogo de medidas que le reclaman indicaron que, a todo ello, se ha sumado que "os sindicatos médicos corporativos, que defenden ao persoal médicos máis conservador, manteñen unha folga indefinida intermitente que pretende romper a negociación colectiva de todo o persoal que traballa na Sanidade Pública para gañar poder e blindar a dobre dedicación á pública e á privada".

Consecuencias

Detallaron que, como consecuencia de esa huelga, desde diciembre pasado "xa se suspenderon case un cuarto de millón de euros médicos e soamente a semana pasada aprazáronse 725 ciruxías, 20.199 consultas hospitalarias, 4.964 consultas sobre Atención Primaria y 2.252 pruebas. "As listas de espera, "que xa eran intolerables antes desta folga no entorno do Pazo de Goiáns, e serven de coartada ao conselleira.

Por último, exigieron una decena de medidas para mejorar la situación de als listas de espèra, empezando por aumentar el presupuesto sanitario, dar a conocer las "listas ocultas", prioridad absoluta para los problemas que tienen riesgo de muerte o invalidez, utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario, incremento del personal de todas las categorías de Atención Primaria y hospitales, potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios para mejorar el aprovechamiento de los recursos, potenciar la Atención Primaria, mejorar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria, desarrollar una red de camas de media y larga estancia y desarrollar la atención sociosanitaria.

La situación de las listas de espera fue lo que motivó, principalmente, el cierre que la propia plataforma sanitaria barbanzana llevó a cabo en el propio hospital comarcal hace aproximadamente un mes para demandar una reunión en la ue abordar la misma. Cabe recordar que se dio por rematada esa acción de protesta al conseguir una reunión con el gerente del Área Sanitaria Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, y el director del Hospital do Barbanza, Hugo Pérez, y en la arrancaron compromisos para la adopción de varias medidas tendentes a aliviar la demora para ser atendido u operado en ciertas especialidades.

Marián Rodríguez, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, insistió en la necesidad de que en las listas de espera se computen las consultas de revisión y sus pruebas diagnósticas y no solo las de las primera, para tener una imagen real de la situación real, de la que se advirtió que en algunas especialidades ronda los dos años de demora. Precisó que eso que piden es necesario para tratar de encontrar una solución al problema y tener un diagnóstico correcto. Recordó que se comprometieron a introducir cambios y que acordaron volver a reunirse para evaluar el impacto de las medidas puestas en marcha.

De todas maneras, Rodríguez manifestó que saben que algunos ya se hicieron, como es el caso de determinadas contrataciones, la realización de algunas consultas de tarde y la compra de un ecógrafo para intentar agilizar las consultas en Rehabilitación, "pero logo hai outras nas que non sabemos aínda se están a facer o que se comprometeron, aínda que cremos que non o fixeron, como sucede coas consultas para tratar patoloxías musculoesqueléticas en conxunto de Rehabilitación con Traumatoloxía, que aínda non está en marcha".