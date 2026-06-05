Irene Lourido presentará el próximo miércoles la obra con que ganó el premio de novela corta ‘Cidade Centenaria’ de Ribeira

Irene Lourido recogió el 10 de junio del año pasado su galardón en la capital barbanzana

Exactamente un año después de recibir el premio del X Certame de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira, la periodista pontevedresa Irene Lourido presentará el miércoles 10 de junio, a las 20.00 horas, en el centro cultural ‘Lustres Rivas’ su obra ‘O lado nobre’, con la que obtuvo ese galardón. En ese acto está previsto que la acompañen la alcaldesa, María Sampedro, y el director de la editorial Xerais, Fran Alonso, que aprovecharán para rubricar en representación de sus respectivas entidades el convenio de colaboración para undécima edición, 2026-2028. El público asistente recibirá un ejemplar del libro, que luego le podrán pedir a la autora que se lo dedique y firme.

'O lado nobre' narra la historia de una mujer que, cuando su padre ingresa en un hospital con una enfermedad autoinmune, inicia una estancia que se prolongará durante meses de incertidumbre, complicaciones y lucha por la supervivencia. Es entonces cuando su familia construye un refugio de amor, complicidad y humor para afrontar ese episodio de sus vidas. Lourido, con un estilo directo y emotivo, teje en su novela un relato personal y conmovedor, una crónica íntima sobre los cuidados, la dependencia y la fragilidad de la vida. Sus textos más introspectivos se funden con anécdotas de momentos vitales, en un ejercicio de memoria y de proyección ante la necesidad de encontrar belleza y dignidad en los momentos más difíciles.