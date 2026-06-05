El departamento de Xeografía e Historia del IES ‘Leliadoura’ se suma a las quejas por los “errores” en la Prueba de Acceso a la Universidad 2026

Imagen de la realización de los exámenes de la PAU 2026

El departamento de Xeografía e Historia del IES ‘Leliadoura’ se sumó a las quejas por los “errores” de contenido en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, y concretamente en el examen de Historia de España, que sus alumnos realizaron este martes, a partir de las doce del mediodía, en la Facultade de Química de la USC. En concreto, refirieron que la cuestión relativa al movimiento obrero en el siglo XIX no podría ser una pregunta comparativa sino como comentario de texto o de una tabla, tal y como se recoge en la circular con las instrucciones sobre la prueba.

Los profesores añadieron en cuanto al comentario de una tabla de contenidos del siglo XX sobre la Transición, en el que lo fundamental era hacer referencia a cuestiones políticas, “peor o enfocaron cara temas económicos. “Entendemos que a táboa proposta para analizar excede os contidos a desenvolver nun curso como 2º de BAC, ademáis de non cinguirse ao recollido polas recomendación do grupo de traballo”, manifestó José Antonio Pérez, jefe del departamento de Xeografía e Historia del _IES 'Leliadoura'.

Por ello, enviaron un escrito dirigido a la coordinadora del grupo de trabajo de Historia de España y al presidente de la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) para pedir que se den las instrucciones claras a los vocales de la comisión de evaluación en dicha materia de la convocatoria para que los errores en la formulación de las preguntas del examen no repercutan negativamente en la calificación del alumnado, que se aseguren de que no se repiten en la prueba extraordinaria, y que se cese, en caso de que no dimita, a la persona responsable del grupo de trabajo “dada a gravidade dos erros cometidos" que, a juicio de los integrantes de dicho departamento , "mostran un total descoñecemento da estrutura da proba proposta polo propio grupo que ela dirixe, ou ben unha grave neglixencia á hora de facer o seu traballo", puntualizó.

Pérez Fernández indicó que ya recibieron contestación por parte de la CIUG de que "flexibilizará" la corrección de los exámenes de Historia de España -también lo anuncia para Dibujo Técnico- tras el reconocimiento de los errores. Ante esa contestación, desde el departamento de Xeografía e Historia del IES Leliadoura insisten en sus tres peticiones que trasladaron en sus escrito, que fue aprobado por la unanimidad de los componentes de dicho departamento,