El BNG exige celeridad en la obra de la travesía de Palmeira y el PP se compromete a que se pueda retomar la próxima semana

Las obras de humanización se han paralizado totalmente y en el lugar permanecen las vallas, que no pueden retirarse debido a la inseguridad que supone que los trabajos estén inacabados Chechu Río

La diputada nacionalista Rosana Pérez trasladó en comisión parlamentaria la preocupación por la paralización de la humanización de la travesía de la AC-305 en Palmeira, adjudicada por 2,5 millones de euros, y reclamó explicaciones por la situación de una actuación considerada estratégica también para la seguridad viaria. Las obras se paralizaron hace dos meses, según indicó la Xunta, por problemas que tenía la adjudicataria para continuarlas, y comunicó que esa empresa renunció al contrato y que se lo iba a ceder a otra.

Por su parte, la formación frentista preguntó en mayo a los representantes del PP en la Cámara gallega sobe ello y que le contestaron que los trabajos se reanudarían a comienzos de la semana siguiente, “pero case tres semanas despois comprobamos que a realidade é ben distinta e que a parálise das obras continúa instalada en Palmeira”, precisó.

Nueva adjudicataria

Pérez indicó que ayer le respondió la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que “a vindeira semana oito operarios da nova adxudicataria comezarán a traballar na travesía de Palmeira e que, se o fan a fume de carozo a actuación podería quedar rematada durante o outono”.

El BNG reaccionó diciendo que ese anuncio “chega tarde”, y que la paralización provoca un “crecente malestar” entre la ciudadanía, comercios y usuarios del vial, “debido á consecuente ralentización da circulación e de saturación do tráfico nunha vía fundamental para a mobilidade da comarca”.

Rosana Pérez agregó que “a situación resulta especialmente preocupante ás portas do verán, cando o volume de tráfico aumenta considerablemente”. Y le insta a la Consellería de Planificación de Infraestruturas a asumir sus responsabilidades y adoptar con urgencia las medidas necesarias para resolver los problemas y agilizar la obra.