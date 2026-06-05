El BNG de Ribeira acusa al bipartito de paralizar la obra de renovación de la grada del campo de fútbol de ‘A Guía’, en Carreira
Su portavoz, Luis Pérez, acusó al PP de “talante antidemocrático” al señalar que le prohibió el acceso a esas instalaciones deportivas
El grupo municipal del O BNG ribeirense acusó al gobierno bipartito de “parálise absoluta” en la ejecución de las obras de renovación de la grada del campo de fútbol de ‘A Guía’, en Carreira. Su portavoz, Luis Pérez, manifestó que se trata de una actuación que fue valorada en más de 250.000 euros y que “quedou co proxecto aprobado e cos cartos dispoñibles” durante el mandato anterior que encabezó la formación frentista.
Acompañado de Antía Alberte y José Manuel Sanmiguel, Pérez Barral señaló que dicha actuación no contó con el voto favorable de los ediles populares, a pesar de que, según recordó, “foi unha das demandas máis respaldadas pola veciñanza de Carreira na consulta popular impulsada no ano 2025 dentro do periodo no que estiven de alcalde no ano 2025 para coñecer as prioridades de investimento nas parroquias do municipio”, así como también fue solicitada por el propio club de fútbol.
Deterioro y riesgos
El edil nacionalista advirtió del deterioro y de los riesgos que presenta actualmente esa infraestructura deportiva, pues subrayó que “estamos falando dunha grada que neste momento está apuntalada por piares de obra e que podería virse abaixo ante un temporal ou unha situación meteorolóxica adversa. É unha necesidade urxente actuar canto antes”.
El BNG ha querido mostrar su preocupación por “a falta de avances” en un proyecto del que incluso dijo que se encargó un estudio geotécnico antes de rematar el 2025. “Pasaron xa cinco meses e non temos nin sequera licitada a actuación. Estamos ante unha demora inxustificada e sen ningún tipo de información á veciñanza de Carreira nin aos grupos da corporación municipal”, criticó Luis Pérez.
Además, el portavoz municipal del BNG denunció públicamente lo que calificó como “un intento do goberno local de “obstaculizar o traballo da oposición” pues, según explicó, su formación política tenía acordado con el club de fútbol la realización en el interior de las instalaciones para mostrar el estado de la grada, “pero esta mañá recibiron unha chamada cunha orde expresa para impedir o acceso ao recinto”. “Queremos denunciar o talante antidemocrático da alcaldesa e do PP, que pretende poñer trabas ao traballo de fiscalización que temos que facer como representantes públicos”, declaró
"Política do medo"
Pérez Barral, quien cuestionó “a decisión do Partido Popular ao tratarse dunha instalación municipal sen actividade no momento previsto para a visita", manifestó que no entiende el motivo por el que se cierra una instalación municipal a los concejales elegidos democráticamente por la ciudadanía de Ribeira. “Volven as peores formas de exercer un control político e instaurar a política do medo”, reprochó el BNG.
Pese a lo ocurrido, los nacionalistas ribeirenses aseguran que continuarán con su labor política y de contacto directo con la ciudadanía: “Non van conseguir calarnos. Imos seguir traballando da man dos veciños e veciñas, fiscalizando os proxectos e facendo propostas en positivo para Ribeira e as súas parroquias”, afirmó Luis Pérez, quién reivindicó el trabajo realizado por la formación frentista en el anterior mandato, “deixando proxectos feitos e financiamento para poder desenvolvelos. Imos seguir traballando para que nas parroquias e no centro urbano se fagan os proxectos que deixamos comprometidos polo ben da veicñanza”.