Adjudicada por 48.203 euros y mes y medio de plazo de ejecución las obra de renovación del parque infantil de Coroso

El parque infantil de Coroso se renovará con un juego de madera tipo parkour de cuerdas, escaleras y redes, entre otros elementos Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, firmó ayer un decreto por el que se adjudica desde el Ayuntamiento a la empresa Juegos Kompan SA, por 48.202,77 euros y mes y medio de ejecución, la renovación del parque infantil de Coroso, que contaba con un precio inicial de 48.390,01 euros, por lo que supuso una baja de 187,24 euros (-0.387%), siendo más ventajosa que las de las otras dos licitadoras, que propusieron acometer esa actuación por importes de 48.279 y 48.339,5 euros, es decir que su bajas se elevaron a 111 y 51 euros, respectivamente.

La actuación contempla la retirada por el Ayuntamiento de los elementos de juego actuales y demolición de los pavimentos de caucho y solera de hormigón, para luego instalar un juego de recorrido lineal tipo parkour, compuesto de troncos de madera y en el que se combinarán cuerdas, escaleras y redes; un equipo combinado con estructura en forma de casita dotada de una rampa de trepa, panel sensorial, un tobogán plástico y un mostrador; un cuenco giratorio; un muelle con figura de madera en forma de delfín, un columpio doble pórtico que sustenta un asiento plano, otro de bebé y uno tipo nido rígido.