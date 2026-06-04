Sesenta alumnos del colegio ‘O Grupo’ se implican en acciones de sensibilización y reciclaje en el inicio del proyecto 'Labmar II'

Las actividades iniciales de la segunda fase de ‘Labmar’ se desarrollaron en las instalaciones de la lonja ribeirense Chechu Río

Treinta y siete alumnos de Educación Primaria y 23 de Educación Infantil del colegio plurilingüe ‘O Grupo', de Ribeira, participaron ayer en una jornada de sensibilización medioambiente y un taller de reciclaje en las instalaciones de la lonja de la capital barbanzana, que sustituyeron a la acción inicialmente prevista de limpieza, recogida y clasificación de residuos marinos en la playa de Coroso, que se canceló por la lluvia.

Fue con motivo del inició de la segunda fase del proyecto ‘Labmar’, un laboratorio participativo para la prevención y valorización de basuras marinas, que echó a andar de la mano del consorcio integrado por la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar), Amicos y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Ese alumnado se convirtió en el auténtico protagonista de las diferentes actividades y juegos vinculados a la educación ambiental, sobre arte con reciclaje, clasificación de residuos y circulación oceánica de las basuras marinas.

Las actividades iniciales de la segunda fase de ‘Labmar’ se desarrollaron en las instalaciones de la lonja ribeirense Chechu Río

El director xeral de Amicos, Xoán España, indicó que ‘Labmar II’ es la continuidad de la iniciativa del mismo nombre que se desarrolló en Galicia y Andalucía, y que esta nueva andadura incorpora a Asturias y la Comunidad Valenciana con el objetivo de ampliar el impacto territorial y reforzar el trabajo colaborativo entre entidades sociales, comunidad escolar, sector pesquero y tejido socioeconómico local.

Apuesta por la innovación

Los promotores de esta acción indicaron que se trata de una apuesta por “seguir innovando na maneira de afrontar a problemática do lixo mariño, combinando sensibilización ambiental, economía circular, innovación tecnolóxica e inclusión social”. E incidiendo en ello, destacaron que su finalidad pasa por fomentar la colaboración entre el sector pesquero y la comunidad educativa en la recogida de residuos, impulsar la valorización de los materiales recogidos mediante la creación de nuevos productos útiles y promover acciones formativas y creativas que contribuyan a la prevención de la contaminación marina.

Las actividades iniciales de la segunda fase de ‘Labmar’ se desarrollaron en las instalaciones de la lonja ribeirense Chechu Río

Javier Touza, presidente de Fundamar, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad “sobre a conexión global dos océanos, lembrando que as accións que realizamos en calquera recuncho do planeta teñen consecuencias sobre un ecosistema mariño interconectado”. Subrayó la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo basados en la economía local, circular y sostenible, “capaces de xerar valor engadido de forma responsable”. En ese contexto, puso el foco en la importancia de la inclusión y de la participación activa de las personas y de las comunidades locales, cuya implicación consideró que es fundamental para impulsar soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar social y la conservación y restauración de los ecosistemas”.

Una oportunidad

Fabián Ben, técnico de Fondos Europeos en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, dijo que Labmar II significa para ellos “unha oportunidade para seguir reforzando a implicación do sector pesqueiro na conservación do medio mariño e na loita contra os residuos mariños, así como para continuar visibilizando ás persoas que forman parte do sector pesqueiro como unha peza fundamental na solución deste problema. O seu coñecemento do medio, a súa experiencia e a súa presenza constante no mar convértenos nos auténticos centinelas do mar, capaces de detectar, previr e alertar sobre a presenza de residuos”. Y agregó que este tipo de proyectos ponen en valor ese compromiso diario y demuestran que el trabajo conjunto entre el sector pesquero, la comunidad educativa y las entidades sociales es la mejor herramienta para avanzar hacia un futuro más sostenible para la costa y los océanos.

Las actividades iniciales de la segunda fase de ‘Labmar’ se desarrollaron en las instalaciones de la lonja ribeirense Chechu Río

Xoán España explicó que ‘Labmar II’ representa un paso más en la consolidación de un modelo de colaboración “que demostrou a súa eficacia para sensibilizar á cidadanía sobre a problemática das basuras mariñas. Nesta nova edición ampliamos o proxecto a novos territorios e reforzamos o traballo en rede entre o sector pesqueiro, a comunidade educativa e as entidades sociais”. Además, dijo que no sólo trabajan por la conservación de los ecosistemas marinos, sinó también por crear oportunidades de participación y aprendizaje, demostrando que la protección del medio ambiente y la inclusión social pueden avanzar de la mano.

Objetivos

Y el director xeral de Amico anunció que, a lo largo de su ejecución, esta iniciativa medioambiental prevé desarrollar 14 jornadas de recogida y clasificación de residuos, superar los 500 kilos de basura marina recogidos e implicar a cientos de personas en actividades de sensibilización y formación ambiental. La iniciativa contempla también talleres de reciclaje y prototipado de materiales revalorizados, así como acciones dirigidas a medir el impacto social generado por el proyecto dentro de las comunidades participantes.

Por último, dsde Amicos destacaron que ‘Labmar II’ persigue demostrar que la protección del medio ambiente y la inclusión social pueden avanzar de la mano, convirtiendo a los participantes en agentes activos en la conservación del territorio y en la construcción de una sociedad más sostenible y comprometida con el mar. Y agradeció la financiación por parte de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, y por el Fempa, con fondos europeos.

Las actividades iniciales de la segunda fase de ‘Labmar’ se desarrollaron en las instalaciones de la lonja ribeirense Chechu Río