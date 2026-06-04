Rosa Crujeiras realiza su primera visita oficial a Ribeira tras ser proclamada rectora de la USC

Rectora USC Rosa Crujeiras visita oficial Ribeira Alumnado IV Ciclo Chechu Río

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, natural de la parroquia ribeirense de Artes, realizó su primera visita oficial a la capital barbanzana desde su proclamación como primera mujer que ostenta el más alto cargo de dita institución académica en sus 531 años de historia. Y lo hizo, en compañía de la alcaldesa, María Sampedro y otros componentes del bipartito, para acudir al centro cultural ‘Lustres Rivas’ y tener la oportunidad de contactar con el medio centenar de personas que componen el alumnado del IV Ciclo de la USC, que hizo en su día de Ribeira su primera sede externa. Lo hizo después de pasarse por el consistorio, donde firmó en el libro de honor del Ayuntamiento, tanto en calidad del cargo que ostenta como de vecina.

La rectora expresó ante el alumnado su satisfacción por poder comprobar "a boa saúde" del Diploma Sénior del IV Ciclo Universitario de la USC en Ribeira, "o lugar onde comezou o meu camiño e onde aprendín valores que me acompañaron ao longo da vida como o esforzo, a capacidade de superación e o compromiso coa comunidade e que tamén recoñezo nesta iniciativa universitaria", precisó Rosa Crujeiras. Agregó que este IV ciclo representa una de las mejores expresiones del compromiso de la universidad con la sociedad: “aberta, próxima e convencida de que a aprendizaxe é un proceso que nos acompaña ao longo de toda a vida".

Victoria de conjunto

Por su parte, la alcaldesa declaró que “é todo un orgullo ver como esta veciña de Artes acadou un importante fito histórico que non é só unha vitoria individual, senón tamén un mérito para o conxunto da sociedade ribeirense. Podo comprender o mare magnum de actividade institucional e responsabilidade na que se debe ver envolta, ademais da transcendencia de ser a primeira muller que ostenta o cargo de reitora. Ben o sei ao pasar por todo iso no momento no que eu tiven a honra en converterme na primeira alcaldesa de Ribeira. Porque isto tamén supón un cambio no presente e a apertura de camiños para as mulleres de futuras xeracións. María Sampedro apeló a seguir colaborando entre Ayuntamiento y USC para "seguir achegando formación de calidade aos nosos veciños e veciñas a través das sinerxías entre as dúas institucións"-

Fuentes municipales recordaron que en el IV Ciclo de la USC se impartieron materias de ‘Introducción a la Zoología’, ‘Fundamentos de Derecho’, ‘Introducción a la Ópera’. ‘Nuevos medios, nuevas oportunidades’, ‘Invitación a un concierto. Educación por la Música’, ‘Medio ambiente y Psicología’, además de ‘El retrato. Una visión desde la Sociología del Arte’, ‘Historia del cine gallego’ y ‘Arquitectura moderna’, como complementarias. Además, recordó que mañana dará comienzo la décima edición del programa de democratización del conocimiento para maiores de 50 años ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’, que se centrará en el patrimonio, la fotografía y el entorno digital, siguiendo una metodología teórico-práctica.