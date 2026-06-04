Un ribeirense se pone al frente de la Atención Primaria y Comunitaria en el Sergas: Salvador Mariño-Ageitos

El ribeirense Salvador Mariño-Ageitos tomó posesión ayer como director general de Atención Primaria y Comunitaria del Sergas Cedida

El ribeirense Salvador Mariño-Ageitos tomó posesión ayer como nuevo director general de Atención Primaria y Comunitaria del Sergas, en un acto celebrado en el Edificio Administrativo de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelano de San Lázaro, y que presidió el titular de ese departamento autonómico, Antonio Gómez Caamaño, acompañado de la secretaria xeral de Sanidade, Natalia Lobato, y que contó con la asistencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, además representantes de las distintas áreas sanitarias.

Mariño-Ageitos Monteagudo defendió el papel esencial de la Atención Primaria dentro del sistema sanitario y la definió como el espacio donde se cuida a la persona de forma integral a lo largo de toda su vida. Asimismo, afirmó que la Sanidad gallega se sitúa entre las mejores del mundo gracias al trabajo de sus profesionales.

Piedra angular

Por su parte, el conselleiro destacó que la creación de esta nueva dirección xeral persigue el objetivo de "consolidar a Atención Primaria como pedra angular do sistema sanitario público galego", dentro del proceso de reforma integral en el que trabaja la Xunta de Galicia. Además, explicó que este órgano permitirá asegurar la coordinación, el seguimiento continuo y la correcta ejecución de dicha reforma.

Gómez Caamaño también subrayó este paso forma parte de las primeras medidas del plan de transformación de la Atención Primaria, en el que se introducirán modificaciones en la estructura del propio Sergas y un refuerzo del papel de los jefes de servicio, con la finalidad de mejorar la eficiencia del sistema sanitario.