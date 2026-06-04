Ribeira festejará su Día da Bici el próximo 21 de junio con un recorrido urbano de cinco kilómetros de dificultad baja

Ribeira albergará el próximo 21 de junio una nueva edición de su Día da Bici, con un recorrido urbano, por distintas calles de la ciudad, con un a distancia que rondará los cinco kilómetros y con una dificultad baja, tanto física como técnica, para facilitar la participación de la ciudadanía. La salida tendrá lugar a las once de la mañana desde la Praza de España, donde también estará ubicado el punto de llegada.

Este evento, con el que se trata de fomentar y reivindicar el uso de la bicicleta en los desplazamientos por la localidad, tanto desde el punto de vista de la salud como el medioambiental con una movilidad sostenible. El concejal de Deportes, Álex Vidal, explicó que se trata de una actividad lúdico-recreativa, abierta a la ciudadanía de todas las edades y que, además, resulta “moi interesante, ao permitirnos pasear pola nosa cidade sobre dúas rodas e converterse nun punto de encontro interxeracional”, subrayó.

Casco obligatorio

El edil ribeirense recordó que será imprescindible hacer caso siempre a las recomendaciones de la organización, que corre a cargo del Ayuntamiento, en colaboración con el Club Os Saltamontes, la Asociación de Veciños de Carreira, el Club de Natación Ribeira, el GAEM, la Policía Local y los establecimientos comerciales Sportbike y Dalle Pedal. Y aprovechó para recordar que el uso del caso será obligatorio.

Quienes estén interesados en participar deberán apuntarse previamente, con el plazo límite de las doce del mediodía del 18 de junio, a través del formulario online https://forms.gle/A41TzQVYaj5PjnQLA. La retirada de los dorsales podrá realizarse desde una hora antes de tomarse la salida y, al acabar el evento, que se calcula a las doce y media del mediodía, habrá un avituallamiento e o sorteo de obsequios entre los participantes.