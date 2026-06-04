Nueve empresas pujan por hacerse con el contrato para la reposición de la climatización del mercado municipal de Ribeira

Los equipos a sustituir se sitúan en la parte más elevada del inmueble ribeirense que alberga el mercado municipal Chechu Río

Un total de nueve empresas presentaron sus ofertas para hacerse con el contrato de reposición de la climatización del edificio del mercado municipal de Ribeira, que salió a licitación por un importe de 120.956,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Sus propuestas económicas oscilan entre 106.469,11 y 120.879 euros, es decir, que plantearon rebajas respecto al precio inicial de 14.487,29 euros (-11,97%) y 77,4 euros (-0,06%).

Además, a la compañía que presentó la tercera oferta más ventajosa, de 109.204,52 euros, se le otorgó un plazo para subsanar una deficiencia en la documentación y aporte, por medios electrónicos y con firma electrónica, el acuse de recibo de su inscripción en el Rexistro de Licitadores emitido por el mismo.

En cuanto a lo que se refiere a la ejecución de lo contemplado en el pliego de condiciones de este procedimiento de contratación de la actuación señalada, se estableció que el principal objetivo que se persigue es el de reponer los equipos de climatización, pues se advierte que su estado de conservación es “deficiente”.

Actuaciones previas

Con anterioridad a ese paso, se contemplan otras actuaciones, consistentes en la retirada de los equipos obsoletos y demás elementos de obra, para posteriormente realizar la conexión de los equipos nuevos y acometer todo lo relacionado con las líneas frigoríficas y distribuidores, sistemas de control de la instalación, líneas eléctricas y desagües, carga de la instalación, puesta en marcha y revisión OCA y legalización.

Esta es una de las diversas medidas emprendidas por parte del Ayuntamiento ribeirense para tratar de lograr el sello de calidad de excelencia para su mercado municipal. Cabe recordar que, recientemente se adjudicó por 36.094 euros la sustitución del suelo de madera, así como su mantenimiento y de paredes y bancos de su terraza,

Con anterioridad, el Ayuntamiento com unicó que había destinado casi 8.100 euros a cambiar la tarima de madera del suelo del aula de cocina por otra vinílica. Además, se anunciaron la sustitución de la iluminación del suelo en el perímetro, pintado de fachada y reposición del alumbrado en unas escaleras.