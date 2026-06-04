Las fiestas de Nuestra Señora de Fátima, entre el 12 al 14 de este mes, incluirán un homenaje al fallecido 'Canucho', que fue uno de sus impulsores

La presidenta de la comisión de fiestas, Sandra Cadillo, y el concejal de Festexos, Fernando Abraldes, presentaron el cartel de las celebraciones Concello de Ribeira

La parroquia de Oleiros, en Ribeira, celebrará del 12 al 14 de junio sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima que, como es habitual, tendrá su centro neurálgico en el entorno situado entre el centro sociocultural y la iglesia de San Martiño de Oleiros, con una programación que se centrará en actividades con sus vertientes musical y religiosa, así como atracciones para la población infantil. De dar a conocer la programación se encargaron la presidenta de la comisión de fiestas, Sandra Cadillo, y el concejal de Festexos, Fernando Abraldes. Así, tras el lanzamiento de las tradicionales bombas de palenque a las 22.30 horas, el cartel contempla su inicio a partir de las once de la noche del viernes 12 con una verbena, que estará amenizada por la orquesta Alabama y Planet Disco Móvil con DJ Jalaiko y DJ Mateo Abelleira.

La jornada siguiente comenzará con el lanzamiento de bombas de palenque a las diez menos cuarto de la mañana, para acto seguido, en torno a las diez de la mañana, habrá pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Salgueiriños y una hora después se oficiará una misa en honor a San Antonio, que estará cantada por el coro parroquial ‘O Bo Pastor’ de Castiñeiras. De vuelta al horario nocturno, desde las 23.00 horas, serán el grupo La Fábula y Planet Disco Móvil con DJ Javi Machito y DJ Mateo Abelleira los que se encargarán de amenizar el baile, mientras que a la una de la madrugada harán un descanso para que el público pueda presenciar una sesión de fuegos artificiales.

Y el domingo 14 volverá a haber lanzamiento de bombas de palenque (9.45 horas) y pasacalles con el grupo de gaitas Canlebó (10.00). Una hora después se celebrará una misa por Cándido Castro Sobrido, popularmente conocido como ‘Canucho’, que el pasado 19 de diciembre falleció a los 80 años en el Clínico de Santiago tras no superar las graves lesiones que sufrió en un atropello cerca de su casa unos días antes, y que fue uno de los grandes impulsores de esta celebración, entre otras actividades. A su remate, habrá una sesión vermú con DJ Javi Machito y se servirán unos aperitivos. En horario vespertino, desde las 17.00 horas, habrá hinchables y reparto de chucherías y de una merienda tradicional acompañada de la actuación de DJ Machito, para dar paso a las ocho y cuarto de la tarde al concierto de Mariachis Galicia es México y luego regresará DJ Javi Machito.

El edil Fernando Abraldes manifestó que "as nosas parroquias xa comezan coas súas celebracións e, desta vez, toca desfrutar en Oleiros. Quero agradecer á comisión de festas o seu traballo por sacar adiante esta programación que dinamizará esta parroquia durante tres días. Coma sempre, o Concello de Ribeira está coa man tendida para colaborar con estas entidades no seu afán por encher de actividade lúdica o noso municipio e crear espírito de comunidade".