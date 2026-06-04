La Xunta de Galicia otorga el sello de ‘Mercado Excelente’ a la plaza de abastos de Ribeira

La plaza del sello de 'Mercado Excelente' ya luce en la entrada de la planta baja del edificio, que alberga una veintena de puestos de venta de la plaza de abastos

La Xunta de Galicia acaba de otorgarle a la plaza de abastos de Ribeira el sello de ‘Mercado Excelente’, con lo que se suma a otros recintos comerciales similares a los que ya se les había concedido con anterioridad, como son los de Vilagarcía de Aroussa, Tomiño, Pontedeume y Carballo, y que identifica aquellas instalaciones que destacan por su modernidad, innovación y dinamización, sin perder su autenticidad, tradición y trato personalizado. Además, destaca que la plaza de abastos de la capital barbanzanza cuenta con una veintena de puestos de venta de producto fresco y de proximidad, además de oferta de restauración en la parte superior del inmueble.

Desde la Administración autonómica inciden en que está apoyando esas instalaciones ribeirenses desde su construcción, siendo la última ayuda que le concedió para la realización de un diagnóstico y estudio de mercado sobre la plaza, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de excelencia que sirva como referente de calidad, innovación y compromiso con la cidadanía.

Desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración indicaron que, con el objetivo de alcanzar los 25 espacios con esta distinción en 2030, puso en marcha el Plan de Impulso da Rede de Mercados Excelentes, “que está a rexer a colaboración coas entidades locais de cara a dar pulo á calidade e excelencia das prazas de abastos da comunidade”.

Puntos neurálgicos

Añadió que en el marco del Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, la Xunta de Galicia busca consolidar las plazas de abastos como puntos neurálgicos de la comercialización de productos frescos de proximidad, además de como centros de actividades complementarias que inciden de manera decidida en la dinamización de las villas y ciudades gallegas.

En ese sentido, dijo que el Plan de Impulso da Rede de Mercados Excelentes establece apoyos por parte del Ejecutivo autonómico de hasta el 70% con motivo de promover obras de reforma, mejora o modernización en las instalaciones que aspira a obtener el sello de ‘Mercado Excelente’.

Además, desde el departamento que dirige José González destacan otras acciones que está poniendo en práctica el Gobierno autonómico como ‘Prato de Mercado’, que busca potenciar la promoción de las plazas de abastos a través de la cocina gallega, poniendo en valor la estrecha conexión de la gastronomía y de la hostelería con los mercados.