Queda desierto el contrato de la caseta de socorrismo de Coroso y se eleva su presupuesto un 8% para tratar de atraer posibles ofertas

Los técnicos municipales advierten del deterioro de la actual estructura Chechu Río

El procedimiento de contratación para el suministro e instalación de una caseta prefabricada en panel para el servicio de socorrismo en la playa de Coroso, que incluya una torre de vigilancia, con la finalidad de atender las incidencias que se registren en dicho arenal urbano, quedó desierto después de que no se hubiera presentado oferta alguna por parte de las empresas que fueron invitadas, según consta en el informe emitido por el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

Así, para sustituir la caseta de madera para los profesionales que velan por la seguridad de los bañistas en dicho arenal, deteriorada por las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino al que está expuesta, al igual que por actos vandálicos que contribuyeron a empeorar su estado, la solución por la que se optó fue la de volver a sacarlo a licitación, para lo que antes de que se cumpla esta medianoche rematará el plazo de presentación de propuestas. Para tratar de atraer ofertas se ha incrementado el precio inicial de 15.000 hasta 16.120 euros, lo que equivale a un 8 por ciento más.

Los técnicos municipales indicaron en su momento que, además de que carece de un puesto de vigilancia integrado, el material del que está fabricada la caseta actual provoca que precise de importantes trabajos de mantenimiento todos los años, tareas que hacen que, en ocasiones, esté fuera de servicio. Por ello, y dentro de la puesta en valor de dicho arenal, la Administración local inició un expediente para sacar a contratación el referido suministro e instalación de una nueva caseta para el servicio de socorrismo.

Esta actuación se sufragará a través del convenio entre la Axencia Galega de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento, firmado en 2022, para ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro de la actuación de remodelación del frente litoral del Paseo das Carolinas y accesibilidad a la playa de Coroso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.