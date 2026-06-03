La oferta hotelera y de restauración en O Barbanza se refuerza con la apertura de un nuevo proyecto en Corrubedo

Varias autoridades acompañaron a Alberto Rodríguez Boo en la visita al hotel 'Alda Corrubedo' Chechu Río

Alda Hotels presentó ayer ‘Alda Corrubedo’ y ‘Anosa Taberna’, un nuevo proyecto con el que la compañía hotelera refuerza su apuesta por el desarrollo turístico en O Barbanza, con su presencia en Corrubedo. Alberto Rodríguez Boo, su fundador, propietario y CEO, inició su intervención recordando que “O Barbanza nos recibió con ‘Alda Ribeira’ -antiguo ‘Áncora-‘, nuestro primer establecimiento en la zona, y desde entonces hemos seguido reforzando nuestra presencia con ‘Alda Boiro’ y ‘Alda Barraña Playa’ a los que se ha sumado este hotel de reciente creación en Corrubedo, que incorpora una propuesta de restauración de la mano de la nueva sociedad Restauradores de Cociña Atlántica y del restaurante ‘Anosa Taberna’, ubicado junto al hotel.

Mientras se mostraba en una pantalla una fotografía suya de niño cubierto por la arena de una playa con su abuelo al lado y otra con los papeles intecambiados entre ambos y generada por Inteligencia Artificial (IA), Rodríguez Boo declaró que “desde muy pequeño he visto de cerca lo que significan la formación, el esfuerzo y la capacidad de adaptarse. En 2008, con 29 años, la empresa en la que trabajaba entró en concurso de acreedores. Fue entonces cuando puse en marcha el primer hotel en Santiago de Compostela, el comienzo de la historia de Alda. Hoy, en un entorno tan complejo y cambiante como el actual, es imprescindible rodearse de un equipo que aporte miradas distintas y una visión amplia del negocio”.

Pasado, presente y futuro

Varias autoridades acompañaron a Alberto Rodríguez Boo en la visita al hotel 'Alda Corrubedo' Chechu Río

“Con un pasado sólido y un presente prometedor, miramos al futuro hablando también de IA. Probablemente estemos sobrevalorando su impacto a corto plazo e infravalorando lo que supondrá a largo plazo. Pero seguiremos necesitando hoteles, una buena cama y personas capaces de gestionar esos hoteles. La tecnología puede ayudarnos mucho, pero no puede sustituir aquello que hace de Alda una gran empresa: las personas”, declaró este empresario compostelano de 47 años, quien agregó que “la empresa del futuro será la que sepa integrar la IA con inteligencia emocional, criterio y liderazgo humano. Debemos avanzar con cabeza, con hambre y sin olvidar de dónde venimos. Hay que adaptarse al cambio, pero este negocio seguirá tratándose de lo mismo: personas que cuidan de personas”, concluyó Alberto Rodríguez.

En el turno de la palabra le sucedió María Sampedro, alcaldesa de Ribeira, quien dijo que para ella, “é unha honra participar na presentación deste aloxamento nun enclave tan especial como Corrubedo, o único lugar de Galicia que conta cun parque natural e un parque nacional. É moi positivo que unha empresa como Alda Hotels elixa Ribeira para seguir medrando, coa apertura de dous hoteis na nosa localidaee”, y que en el caso del emplazado en Corrubedo “ten o faro que vos dará luz no voso camino” y en el que “é impagable levantarse polas mañás nunha das súas habitación e presenciar as vistas das dunas e da Praia do Vilar”.

"Ribeira está de moda"

Varias autoridades acompañaron a Alberto Rodríguez Boo en la visita al hotel 'Alda Corrubedo' Chechu Río

A juicio de la primera edila, “Ribeira reúne tódolos elementos necesarios para impulsar un turismo de calidade: entorno natural, identidade, gastronomía e un produto local excepcional, coa nosa lonxa como un dos seus grandes referentes. Un produto que, ademais, tamén se poderá degustar aquí, en Anosa Taberna”, añadió. Por último, afirmó que “Ribeira está de moda” y que acudir a la capital barbanzana es hacerlo “a disfrutar de Galicia, do Barbanza e da vida”, concluyó la regidora local.

“Para a Xunta de Galicia sempre é unha gran satisfacción acompañar a apertura dun novo hotel nun enclave tan singular como Corrubedo e Ribeira. Contar cun sector hoteleiro sólido é fundamental para que quenes nos visitan podan disfrutar plenamente de Galicia, da súa cultura, da súa natureza e da súa gastronomía”, manifestó Xosé Manuel Merelles, director xeral de Turismo de Galicia.

DEl director xeral de Turismo, Xosé Manueñl Merelles, destacó ante el público asistente a la presentación que Corrubedo es un "enclave singular" Chechu Río

“Quero felicitar tamén a Barbanza-Arousa polo seu trabajo continuo para consolidarse como un dos destinos de calidade de Galicia, así como a Alda Hotels por esta nova apertura e por unha traxectoria que supera xa os 100 alojamientos distribuidos polo norte de España. Para esta comunidade e para Turismo de Galicia é un orgullo contar cunha empresa como Alda, que contribúe ao crecimiento e á profesionalización da nosa oferta turística”, subrayó.

Pensando en 'Xacobeo 2027'

Varias autoridades acompañaron a Alberto Rodríguez Boo en la visita al hotel 'Alda Corrubedo' Chechu Río

Merelles concluyó señalando que “Galicia recibe cada vez máis turistas internacionais, o que confirma o recoñecemento crecente do noso destino dentro e fora de España. Ademais, temos por diante un horizonte especialmente relevante co Xacobeo 2027, que será importante para Santiago de Compostela, para Galicia e, estou convencido, tamén para O Barbanza”.

Por su parte, el alcalde de Boiro, José Ramón romero, en representación de la mancomunidade barbanzana de municipios, agradeció a Alberto Rodríguez y a Alda Hotels que pensasen en este territorio para seguir creciendo y abrir cuatro hoteles en la comarca. “Para nos é unha noticia moi positiva, porque seguimos traballando para contar con más aloxamentos, máis prazas y más capacidad hotelera, pois adoecemos deso, que é unha necesidade cada vez máis evidente ante o crecemento da demanda turística”, señala José Ramón Romero, alcalde de Boiro.

La compañía destaca que la incorporación de Corrubedo responde a su voluntad de crecer "en destinos con identidad propia" Con esta nueva apertura, Alda Hotels da un nuevo paso en su implantación en un ámbito territorial en el que la compañía ya cuenta con alojamientos en Ribeira y Boiro. El proyecto refuerza el compromiso de la empresa con el territorio, contribuyendo a la dinamización turística y económica de la comarca, así como a la puesta en valor de un enclave singular como Corrubedo. La compañía hotelera promovida por Alberto Rodríguez destaca que esta incorporación responde a la voluntad de seguir creciendo "en destinos con identidad propia", apostando por alojamientos integrados en su entorno y capaces de ofrecer al visitante una experiencia vinculada al territorio, la gastronomía y el patrimonio natural de la zona. Desde la compañía hotelera añadieron que ‘Alda Corrubedo’ y ‘Anosa Taberna’ nacieron como una propuesta que combina alojamiento y restauración, orientada tanto a visitantes como al público local, y pensada para contribuir a la actividad turística de Corrubedo y el conjunto de O Barbanza. Y subrayan que esta apertura supone una oportunidad para seguir generando actividad en la zona, fortalecer la oferta turística existente y acompañar el crecimiento de un destino con un importante potencial vinculado al mar, la naturaleza y la cultura local.