La Festa da Dorna y la Exaltación do Percebe de Aguiño serán promocionadas hasta del 4 al 7 de junio en una feria en Silleda

Nespereira y Santamaría acompañaron a la edila Ana Barreiro en la presentación del expositor propio que tendrá Ribeira en Turexpo Galicia

Ribeira estará presente con un expositor propio en Turexpo Galicia, que se desarrolla entre mañana y el domingo 7 de junio en la localidad pontevedresa de Silleda para promocionar sus celebraciones que cuentan con la declaración de Festas de Interese Turístico de Galicia, que es el objetivo central de la feria. De ese modo, desde la Administración local indican que se darán a conocer y se pondrán en valor la Festa da Dorna, que mantiene esa distinción desde el año 2005, y la Exaltación do Percebe de Aguiño, que la alcanzó en 2022. Y, además, se aprovechará esa cita para divulgar otras citas gastronómicas del periodo estival, como son la Festa da Navalla de Aguiño o la Festa do Polbo de Palmeira. De todas ellas se proporcionará información, además de material turístico y se proyectará un vídeos sobre los recursos de la localidad.

La concejala ribeirense de Turismo, Ana Barreiro, manifestó durante su intervención en la presentación de esa participación en dicha feria que "é unha excelente oportunidade para promocionar as nosas festas, tradicións, recursos e propostas relacionadas co turismo, facéndoo nun espazo que se considera un escaparate consolidado e de gran proxección, tanto destinado a profesionais do sector do turismo como ao público en xeral". La edila agregó que tanto la Festa da Dorna y la Exaltación do Percebe de Aguiño tiene "moita sona", pero que pretenden "seguir traballando para impulsar máis estes festexos, ademais de facer chegar a máis xente outros que cremos que podemos potenciar moito máis".

El presidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, resaltó que la Festa da Dorna fue "pioneira" en Ribeira en conseguir ese sello de Festa de Interese Turístico de Galicia y recordó, como ya se informó en alguna ocasión que la próxima singladura se desarrollará entre el 17 y 24 de julio. También se pronunció el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría, para el que "a presenza nesta feira revaloriza o noso sector e o noso produto".