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Ribeira

La circulación de tráilers en el puerto de Ribeira se verá mejorada con el recorte de una rotonda junto la lonja e instalación de bordillos rebasables

Chechu López
03/06/2026 15:30
Operarios del a empresa Construcciones MRV están acometiendo las obras supondrán el recorte de la glorieta próxima a la rula ribeirense
Operarios del a empresa Construcciones MRV están acometiendo las obras supondrán el recorte de la glorieta próxima a la rula ribeirense
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Portos de Galicia inició la ejecución de unas obras que incidirán en la mejora de la circulación rodada en el entorno de la lonja de Ribeira. Este ente público dependiente de la Consellería do Mar lleva a cabo, a través de la empresa Construcciones MRV una intervención con cargo al servicio de mantenimiento, vigente para los 122 recintos portuarios de titularidad autonómica, entre los que se incluye el de la capital barbanzana. Concretamente, la actuación en curso contempla la realización de unos trabajos en la rotonda situada en las inmediaciones de dicha rula y que se está remodelando para hacerla “rebasable”, de manera que las ruedas de los camiones no impacten contra los bordillos, desplazándolos, sino que puedan subirse sobre ellos en caso de ser necesario para seguir circulando.

De esta manera, desde dicho departamento indicaron que se trata de facilitar el giro a los vehículos pesados, especialmente los tráilers o de mayores dimensiones, además de reforzar la seguridad de los mismos, que ganarán alrededor de dos metros más de amplitud para el giro en una de las partes de la glorieta, mientras que en el resto rondarán los 30 centímetros. Además, según informan desde Portos de Galicia, la obra se completará con la instalación de pivotes de refuerzo de la seguridad viaria y el repintado de la señalización horizontal y las marcas viarias de nuevas zonas para agilizar la circulación en ese lugar de especial actividad profesional.

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