La inscripción para las escuelas deportivas de verano en Ribeira estará abierta durante la próxima semana

Fran Romay y Álex Vidal, técnico municipal y concejal del departamento de Deportes, ofrecieron detalles de la programación estival Chechu Río

Ribeira pondrá en marcha una nueva edición sus Escolas Deportivas Verán 2026 y actividades náuticas, para las que se ofertan un total de 580 plazas en sus once disciplinas, como son baloncesto (36 plazas divididas en dos turnos), ‘nada e corre’ (15), pádel (80 divididas en diez grupos), patinaje (36 plazas repartidas en dos turnos), psicomotricidad (15), tenis (48 divididas en tres grupos), voleyplaya (60 en tres horarios) y ajedrez (40 repartidas en dos turnos), con una tasa por curso completo de 16,80 euros.

Además, habrá iniciación a la vela (15 plazas en sus seis turnos, al precio de 25 euros cada uno) y al surf (16 plazas en cada uno de sus 7 turnos, por 50 euros) y, por último, windsurf, paddle surf y kayak (10 plazas en cada uno de sus seis turnos, por 50 euros), para personas entre 9 y 19 años, aunque en la mayoría de ellas los límites de edad son más restrictivos, en función de la actividad de que se trate.

El plazo de inscripción permanecerá abierto en la semana del 8 al 12 de junio, de manera presencial en el registro general del consistorio, de 9.00 a 14.00 horas, o de manera telemática a través de la sede electrónica municipal, en su apartado ‘Trámites destacados’ y ‘Solicitude xenérica’, debiendo adjuntar en ambos casos la ficha de inscripción cubierta. Además, las clases se impartirán entre el 1 de julio y el 28 de agosto.

Fran Romay, técnico municipal del departamento de Deportes, indicó que el pago de la matrícula se deberá efectuar, una vez sea confirmada la plaza, antes do 30 de junio, y también a través da sede electrónica municipal, en el enlace “Autoliquidacións” de ‘Trámites destacados’, debiéndose cubrir los datos que se requieren de los tributos ‘P.P. Actividades deportivas do verán’ o ‘Prezo público actividades náuticas’. El abono de la tasa se deberá realizar antes del 30 de junio en la opción de pagar online o bien imprimir el recibo y hacer el ingreso en una entidad financiera o a través de un cajero bancario automático, a excepción de los cursos de iniciación a la vela, que se pagarán durante la primera semana de curso en las propias instalaciones del Club Náutico de Ribeira.

"Chega o verán e, con el, a rapazada desfruta de máis tempo libre, que pode inverter na actividade física. Por iso, dende o Concello de Ribeira lanzamos unha nova edición das Escolas Deportivas de Verán, que corroboran o compromiso da Administración local coa promoción do deporte dende idades temperás", manifestó el concejal delegado de´área municipal de Deportes, Álex Vidal, quien incidió en que "temos diferentes disciplinas que tamén reforzan o vínculo do noso municipio co mar e, o verán, é a época máis acaída para practicar deporte na nosa costa".

Durante la presentación de estas actividades, que contribuyen a la conciliación durante el horario matinal, se informó que el 15 de junio se publicarán los listados de las personas que solicitaron plaza para que los interesados procedan a su comprobación y se subsanen los errores que se pudieran haber producido. La relación definitiva de persona admitidas estarán disponibles el 22 de junio.

En caso de que queden plazas libres, se podrá seguir anotando la gente hasta que se agoten, haciéndolo de manera presencia en la Oficina de Deportes, entre el 6 y el 10 de julio, y se cubrirán por estricto orden de llegada. Quienes tengan dudas o precisen de mayor información pueden consultarla en la página web municipal, en la Oficina de Deportes del complejo polideportivo de A Fieiteira, a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico deportes@ribeira.gal o bien llamando al número de teléfono de contacto 981 873 646.