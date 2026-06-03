Iniciada la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, que fue adjudicada a finales de marzo por 86.888 euros

Operarios de la empresa Urbanismo Técnico Sostenible SL iniciaron los trabajos que fueron adjudicados hace algo más de dos meses por 86.888 euros Chechu Río

Tras su adjudicación a finales del pasado mes de marzo a la empresa Urbanismo Técnico Sostenible SL por por 86.888 euros -supuso una rebaja de 16.366 euros (-15,85%) respecto al precio por el que salió a licitación, que fue de 103.254 euros-, sus operarios iniciaron la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao en Aguiño que, de cumplirse con los plazos previstos de ejecución de tres meses, deberá estar rematada a comienzos de septiembre.

La intervención arrancó con la retirada del caucho, que será sustituido por otro nuevo de 70 milímetros de espesor, y de los elementos de juego, que se renovarán por completo, para seguidamente poder habilitar una superficie ligeramente más amplia, pues los 250 metros cuadrados actuales se incrementarán en otros 25.

En el recinto resultante se instalará un equipo combinado con capacidad para 36 niños y que estará dotado de tobogán, plataformas y zonas de trepa, así como un columpio doble, dos muelles con figuras de animales y un balancín tipo carrusel. Además, se mantendrá el vallado perimetral actual, que fue instalado poco antes de que se redactase el proyecto en junio del año pasado.