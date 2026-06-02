En camino de una mayor y mejor sensibilización sobre uso del contenedor para la fracción resto en la capital barbanzana

El concejal ribeirense de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, participó en el acto de entrega de calderos para residuos orgánicos al colectivo vecinal de Carreira

El Ayuntamiento ribeirense entregó recientemente a la Asociación de Veciños de Carreira, integrada por numerosos componentes, una docena de calderos para depositar residuos orgánicos, que posteriormente irán a parar al contenedor marrón. Este acto se enmarcó dentro de la campaña municipal para tratar de sensibilizar a la ciudadanía para incidir sobre su uso

El concejal de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, explicó que, aunque lo que acaban de hacer con el referido colectivo vecinal puede entenderse como una acción simbólica, se trata de continuar con las iniciativas de sensibilización y para incidir en su uso por parte de los ribeirenses, para que se involucren en la reducción del peso de la fracción resto y echar mano de las herramientas que la Administración local por a su disposición para avanzar hacia "una sociedade máis verde".

En esa línea, edil popular carreirense recordó que en el contenedor marrón o de la fracción quinta deben depositarse únicamente residuos orgánicos tales como restos de fruta, verdura, carne y pescado, conchas de mariscos o frutos secos, restos de pan, café, infusión, papel de cocina, restos de plantas o cortezas.