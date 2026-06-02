Detenidos dos vecinos de Ribeira en una operación antidroga en una vivienda de la Rúa da Habana

La Policía Nacional precintó la puerta con una cinta al no poder cerrarla tras los daños sufridos en la cerradura, que posteriormente cambió su propietaria Chechu Río

Una amplia presencia policial poco antes de las ocho de esta mañana en la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira, en las inmediaciones de la antigua comisaría llamó poderosamente la atención de numerosos vecinos. Ese importante despliegue, integrado por más de una veintena de efectivos de Policía Nacional, pertenecientes a sus diferentes unidades, judicial, científica y de seguridad ciudadana adscritos a sus dependencias en la capital barbanzana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Santiago de Compostela y una unidad de Guías Caninos, estaba relacionado con una operación antidroga, por lo que se dirigieron hacia una vivienda ubicada en la Rúa da Habana, que las fuerzas de seguridad tenían identificado como un punto negro de venta de drogas, al que acudían asiduamente toxicómanos.

Una vez llegaron al lugar, según indicaron algunos testigos, los agentes de la UPR echaron la puerta abajo con un ariete y procedieron a asegurar la vivienda y a sus dos moradores, a los que esposaron en calidad de detenidos como investigados por un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causas grave daño a la salud de las personas. Dentro de la casa había una tercera persona, que es consumidor de estupefacientes, pero que no tenía relación directa con el delito que se investigaba, por lo que la policía la dejó marchar del lugar.

Comitiva judicial

Los efectivos policiales, acompañados de la titular de la Plaza 3 de la Sección de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, que autorizó la entrada y registro, y de la letrada de la administración de justicia en funciones de guardia para levantar acta de dicha intervención, así como de la abogada de oficio de los arrestados para garantizar los derechos de ambos arrestados, realizaron la inspección pormenorizada en el domicilio, que se prolongó hasta las doce del mediodía, momento en el que los investigadores le comunicaron a la jueza que estaba “todo listo, señoría”, se dio por rematada la entrada y registro domiciliario y la comitiva judicial y policial abandonó el lugar.

En el interior de la casa, en la que también se pudo ver que metieron a dos perros de la unidad de Guías Caninos del CNP para colaborar en el registro e inspección domiciliaria, los investigadores incautaron diferentes objetos que extrajeron de la misma metidos en cajas, que introdujeron en sus vehículos, por lo que no eran visibles, pero se apunta que entre ellos había, además de estupefacientes, diferentes efectos que presuntamente pudieran ser empleados para el corte, manipulación y pesaje de la droga, y elaboración de las dosis.

Viejo conocido

Los dos detenidos, uno de ellos de mediana edad y que es un viejo conocido de las fuerzas del orden por contar con antecedentes, y el otro más joven, fueron introducidos en los coche patrulla para su traslado a los calabozos de la comisaría, donde permanecen a la espera de que, una vez los investigadores completen las diligencias, puedan pasar a disposición de la autoridad judicial. Se está a la espera de determinarse si a los arrestados sólo se les atribuyen sendos delitos contra la salud pública o alguno más, y de que se difunda oficialmente el resultado de la operación antidroga.

El desmantelamiento de este punto negro de venta de drogas en el casco urbano ribeirense fue el resultado de la fase de explotación de una operación antidroga que se inició con investigaciones tras tenerse conocimiento en la comisaría la asiduidad con la que numerosos consumidores de sustancias estupefacientes acudían a una vivienda de la Rúa da Habana.