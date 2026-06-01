Ribeira proyecta su Ciudad Laboratorio para impulsar un centro de operaciones sobre propuestas de economía azul

La antigua nave de Conservas Cerqueira será el eje en torno al que se desarrollará la programación diseñada Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira impulsa el desarrollo de un proyecto de Ciudad Laboratorio denominado ‘Hub de innovación en economía azul’ en la categoría I, en la que se prevén actuaciones de diagnóstico, conceptualización y diseño de ese nuevo centro de operaciones entendido en su sentido más amplio, y cuyo eje será la rehabilitación de la Conservera Cerqueira, como Centro de Innovación Cultural y Turístico, así como la edificación anexa, pero ambos concebidos conjuntamente. Así, estará vinculado a la cadena mar-industria y transformación, sostenibilidad y transición ecológica litoral, economía circular, innovación y cultura marinera y al turismo sostenible y de naturaleza.

Esta iniciativa se desarrollará gracias a la Red Innpulso, que en la segunda quincena de enero pasado lanzó las bases reguladoras y la segunda convocatoria del Programa de Ayudas para Proyectos de Ciudad Laboratorio 2026, diseñado para fomentar la experimentación y el desarrollo de soluciones innovadoras en los municipios que forman parte de dicha red, como es el caso de la capital barbanzana. De hecho, según una resolución definitiva de hace un mes, concretamente del 29 de abril, la Asociación Red Innpulso le concedió a la Administración local ribeirense una ayuda conforme al proyecto presentado para tal fin, realizando el pago con carácter anticipado.

Candidatura EUI

El Ayuntamiento ribeirense también impulsa su candidatura en la cuarta convocatoria de acciones innovadoras de la Iniciativa Urbana Europea (EUI), que es un programa financiado por Fondos de Desarrollo Regional (Feder) para apoyar a ciudades europeas en el diseño y prueba de soluciones, a través de proyectos piloto, para abordar retos urbanos complejos y nuevas formas de mejorarlos. Esta acción busca que ciudades como Ribeira identifiquen un reto urbano relevante en su territorio y desarrollen “una solución innovadora, piloto y adaptable a su contexto local que permita abordarlo de forma más eficaz que las prácticas actuales”.

Desde el gobierno local sostienen que ambas convocatorias se presentan como “una cuestión de oportunidad” para el Ayuntamiento ribeirense, ya que la Agenda Urbana de Ribeira Atlántica contempla como actuación estratégica la rehabilitación de la Conservera Cerqueira como Centro de Innovación Cultural y Turístico, así como la edificación anexa, “ambos concebidos conjuntamente -señalan desde el ejecutivo ribeirense- como un Hub de Economía Azul”, por lo que considera que los dos se alinean perfectamente.

Asistencia técnica

Es por ello por lo que la Administración local ribeirense sacó a contratación por 18.106 euros el servicio de asistencia técnica para el diseño de propuesta de Ciudad Laboratorio y de candidatura para la EUI, “que permita validar el cumplimiento de los planes, plazos y resultados esperados, tanto para el proyecto en su conjunto como para cada una de las actuaciones que lo conforman”. Además, ese servicio velará por la calidad de los entregables y resultados, y verificará que los mismos están alineados con los objetivos estratégicos del proyecto. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de que concluir el miércoles 3 de junio para presentar sus propuestas a través del habitual Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

El Ayuntamiento impulsa su candidatura para la Iniciativa Urbana Europea, un programa financiado con fondos Feder

El plazo de ejecución del primer hito, es decir, el proyecto de Ciudad Laboratorio será de seis meses desde el inicio de ese servicio y, en todo caso, deberá estar rematado antes del próximo 31 de diciembre; mientras que el periodo establecido para el proyecto EUI será de 15 días desde el inicio de la prestación del servicio, y en todo caso está supeditado a la fecha de finalización de la presentación de la candidatura a la EUI, que es el 15 de junio del presente año. El incumplimiento del plazo de ejecución conllevará que las actuaciones pendientes de ejecución no sean objeto de financiación.

La Administración local de Ribeira justifica el hecho de recurrir a esta contratación externa en que no cuenta con recursos propios para ejecutar ese proyecto, “ya que implica una especialización de carácter científico y técnico y un conocimiento del sistema de funcionamiento de los ‘workpackage’ de este tipo de subvenciones con fondos Feder, que no son habituales en el trabajo diario de la estructura organizativa de la entidad”. A ello se suma que la documentación a elaborar tiene que ser siempre en inglés, “lo que supone un añadido al trabajo regular, no contando este Ayuntamiento con departamento especializado alguno que pueda supervisar y realizar las traducciones, garantizando la calidad de las mismas”.

Ayuda total

La Red Innpulso destinó 64.000 euros en ayudas para la categoría a la que optó el Ayuntamiento de Ribeira, de actuaciones de diagnóstico, conceptualización y diseño de iniciativas y proyectos, existiendo un límite de ocho proyectos para conceder ayudas de hasta 8.000 euros por cada entidad beneficiaria. El programa de ayudas en cuanto a la categoría a la que optó Ribeira se dirige a financiar las primeras etapas de articulación de iniciativas para la innovación y experimentación urbana. Así se apoyan actuaciones necesarias, previas e iniciales de análisis y mapeo del ecosistema de innovación, retos locales y capacidades internas, así como la definición del modelo y elementos del proyecto o difusión o actividades dirigidas a la formación y dotación de competencias.

Entre las actuaciones se contempla el autodiagnóstico de madurez de acuerdo con la metodología desarrollada por la Red Innpulso; identificación y contraste de necesidades y demandas con el ecosistema local de innovación y a nivel interno entre las distintas áreas municipales y agentes del sector público local, y el análisis de alternativas de diseño y reflexión estratégica sobre la tipología de instrumento más adecuada según las necesidades.

También contempla la definición del modelo Canvas y el mapeo de agentes colaboradores, facilitadores y potenciales usuarios de la Ciudad Laboratorio, e identificación y determinación de recursos demandados, necesarios y disponibles para su despliegue. Y se recoge la articulación y elaboración del instrumento jurídico para desplegar la iniciativa, elaborar documentos de soporte y orientados al funcionamiento operativo de la iniciativa, la difusión relativa al lanzamiento y activación del espacio de la Ciudad Laboratorio y la formación interna sobre espacios de experimentación.